大炳7年前離世…費玉清「私下暖舉」首度曝光！　超厚白包送暖小炳

記者劉宜庭／綜合報導

費玉清（小哥）自2019年開始，陸續在各地舉行告別演唱會，幾乎場場爆滿、一票難求。擁有高人氣的他，私底下其實有著暖男性格，7年前大炳（余炳賢）過世時，他曾低調行善的溫暖舉動，也在近日首度曝光，意外掀起討論。

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▲費玉清貴為歌壇天王，私底下其實十分有愛心。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

大炳生前才華洋溢，曾在綜藝節目中示範「用嘴含拳頭」，至今仍讓不少觀眾印象深刻，卻在2012年因肺炎病逝於北京，享年37歲。而小炳（余俊賢）自從哥哥離世之後，一肩擔起家中生計，照顧媽媽和唯一的女兒。

▲小炳（右）和大炳合照。（圖／翻攝自小炳臉書）

大炳逝世至今事隔7年，據《自由時報》報導，小炳如今回顧此事，想起當年許多娛樂圈前輩送暖，其中更包括費玉清。當時，小哥請經紀人代為送上厚厚一包奠儀，希望小炳好好照顧媽媽，讓小炳極為感動。

不過，據報導，針對此事，費玉清透過經紀人回應，當時是基於同事立場，盼能略盡棉薄之力幫助對方度過難關，且低調表示不想公開。

事實上，費玉清不但貴為歌壇天王，也在不同的慈善機構投注許多心力，除了持續捐款幫助弱勢孩童，他自2014年起，也接連被爆出默默捐出大批善款，動輒達百萬元，只為了幫助流浪單位機構有足夠的資金買飼料，讓毛小孩免於挨餓甚至死亡的命運，拯救了上萬隻流浪貓狗。