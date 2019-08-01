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超帥男星爆「專搞朋友妻」！　給好友連戴3頂綠帽「約砲荒淫實錄」曝

記者田暐瑋／綜合報導

不只閨蜜要小心，連好兄弟都要小心可能吃窩邊草！有女星踢爆演藝圈「表兄弟」的約砲亂象，坦言自己曾被5至8名男星列入獵豔名單，更揭密這些渣男的約砲3招式，就算有男友老公也「照吃不誤」，還曾有男藝人成了苦主，被某個超渣男星連戴3頂綠帽。

香港女星楊斯雅近日拍片大爆演藝圈淫亂秘辛，透露曾被5至8位男藝人約過，因為覺得怪怪，便刻意保持距離，沒想到之後聽其他女星也有相同遭遇，才發現這些男星全是約砲渣男。而這些渣男往往都會先取得女星的聯絡方式，之後就會瘋狂私訊，聊天過程中頻頻稱讚，等到拉近關係後就會相約見面。

▲楊斯雅。（圖／翻攝自YouTube／Cindy楊斯雅）

▲楊斯雅。（圖／翻攝自YouTube／Cindy楊斯雅）

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再來就是趁著工作之便大吃豆腐，但楊斯雅都會裝作聽不懂，避開他們的鹹豬手，最後就是「愛的發電」，對看上眼的女星卯起來放電，她透露曾有個長相帥氣的男星就有個「專愛吃兄弟女友老婆」的癖好，「上完朋友的女友可以照樣和他做朋友，好讓他可以再上朋友的新女友。」

▲楊斯雅。（圖／翻攝自YouTube／Cindy楊斯雅）

▲楊斯雅。（圖／翻攝自YouTube／Cindy楊斯雅）

也因為這樣，這個渣男就曾給一個男藝人好友連續戴了3頂綠帽，至於為何會發現此事，楊斯雅透露因為某次這個渣男曾問了自己老公某部A片的名字，似乎很感興趣，後來她才知道這部A片的名字是「上了好友的大奶女友」，她也語重心長提醒女孩們千萬不要受騙上當。

▲楊斯雅。（圖／翻攝自YouTube／Cindy楊斯雅）

▲楊斯雅。（圖／翻攝自YouTube／Cindy楊斯雅）

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