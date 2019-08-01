大陸最硬限令升級！8月起「禁播娛樂性偶像劇、古裝劇」　這86部官方強推

記者李玟儀／綜合報導

大陸影視圈近年不斷傳出新禁令，年初「限古令」升級，不允許武俠、玄幻、歷史、神話、穿越、傳記、宮鬥等劇播出，隨後又閃電解禁，但不久後又瘋傳「禁翻拍劇」，在業界掀起一陣騷動。沒想到31日大陸廣電總局頒布新令，從8月起，「不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇」，再度引起關注。

▲迪麗熱巴主演的《三生三世枕上書》想要在電視上播出可能又得延後，而李易峰主演的新劇則成為官方推薦劇。（圖／翻攝自微博）

從年初到6月，大陸影視劇熱度明顯不及2018年《延禧攻略》、《如懿傳》時期帶動全民追劇的風潮，雖然掀起討論的劇仍有，但要達到霸屏程度還稍嫌欠缺。不過從6月中過後就不一樣了，《陳情令》、《長安十二時辰》、《親愛的，熱愛的》、《全職高手》等劇陸續開播，有口碑、有熱度也有話題，徹底帶動暑期追劇的熱潮。

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只是隨著這幾部劇播出陸續進入中後段甚至完結，大陸廣電總局在31日發布《關於做好慶祝新中國成立70周年電視劇展播工作的通知》，從茫茫作品海中，遴選出86部「重點電視劇」，將從8月份開始進行百日展播活動，「向新中國成立70周年獻禮」。

▲大陸廣電總局8月起禁播娛樂性偶像劇、古裝劇。（圖／翻攝自《新浪娛樂》微博）

在廣電總局的公告中，提及這86部劇重點聚焦於「中華民族從站起來、富起來到強起來的偉大奮鬥歷程，著重反映新時代中國人民追求美好生活的勇敢實踐，謳歌祖國、謳歌英雄、謳歌時代，唱響了團結奮進的新時代主旋律。」同時祭出3點通知，要求大陸各省廣電局配合。

包括第一點「加強創作指導，確保重點電視劇順利播出」，二是「加強播出管理，確保圓滿完成百日展播活動」，第三點是「加強編排管理，確保實現播出效益最大化」。

▲網友意見。（圖／翻攝自微博）

其中第二點內文明確提及，「要切實加強電視劇播出工作指導，把旗幟鮮明講政治作為電視劇選購播出的生命線。」要求各省廣電局「不得播出娛樂性較強的古裝劇、偶像劇」以確保編排播出劇目與宣傳期的整體氛圍協調。

突如其來的新令，微博網友有的支持也有的直說幸好，「挺好呀，為建國70周年獻禮」、「還好我家沒有電視機」、「還好《親愛的，熱愛的》播完了」、「停播又不是禁播，莫慌」，也有網友認為，廣電總局指的是電視台播出的劇，應該不包含網劇。

▲▼李易峰主演的兩部新劇都在官方推薦名單中。（圖／翻攝自微博）

而86部劇包含李易峰主演《隱秘而偉大》、《我在北京等你》、張翰《海洋之城》、馬伊琍《在遠方》、靳東《如果歲月可回頭》、馮紹峰《大時代》，以及《了不起的兒科醫生》、《你好檢察官》等。

▲大陸廣電總局推薦86部名單。（圖／翻攝自微博）