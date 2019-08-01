正妹空姐吃肉羹被拍照！　「白嫩半球被看光」撐爆薄T…男客卯死：吃1碗送2碗

記者田暐瑋／綜合報導

華航空姊林佩瑤身材火辣，也不吝PO出穿著清涼的美照，前段時間還因為一張在台南吃碗粿的性感辣照成為討論焦點。這次她到宜蘭旅遊，到當地知名的肉羹店大快朵頤，對面的同行友人替她和肉羹湯合照，1碗送「2大碗」的超辣畫面讓人鼻血直噴。

林佩瑤最近到宜蘭玩樂，品嘗當地最有名的蒜味肉羹，照片中她帶著甜甜笑容和肉羹湯合照，但視線往下一看，只見她穿著灰色低胸上衣，白嫩北半球被看光光，豐滿雙峰乍看更快把衣服撐爆，深溝一覽無遺，完全搶走桌上那碗肉羹的風采。

▲林佩瑤掉出北半球。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）



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照片PO出後，網友們眼睛大吃冰淇淋，紛紛表示眼睛都不知道要看肉羹還是看雪球，「這2碗比桌上那碗還吸引人」、「這碗加大辣喔」、「買一小碗送2大碗公」、「好划算的套餐」、「如果我坐對面一定吃不下去」、「好羨慕隔壁桌的客人啊」。

林佩瑤過去為了追夢，曾留職停薪參加第2屆《超級星光大道》，一路過關斬將拿下第9名，即使後來回歸空服崗位，依然累積了不少粉絲。她過去經常在臉書上PO出遊美照和粉絲分享，先前和朋友到台南旅遊，順道品嘗小吃，同時曬出一張去吃碗粿時被朋友偷拍的照片。

▲林佩瑤。（圖／翻攝自林佩瑤臉書）



照片中林佩瑤穿著低胸的紅色上衣，疑似是為了拍桌上的碗粿而半彎著身子，但因為彎腰而呼之欲出的雙峰，也讓網友看了直呼辣到「流鼻血」、「叫兩碗來四碗」，甚至有不知道該往哪看的網友直接發問「碗粿在那？我怎麼沒看到」，也有人好奇留言「穿這樣吃碗粿？」

