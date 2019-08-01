眾量級無預警「重大宣布」！　家寧臉沉：我跟Andy…下秒突冒絕交手勢

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，常拍攝互整影片，不只增加生活情趣，也帶給觀眾許多歡樂。而交往多年的2人，近來無預警透過社群平台公布一項「重大宣布」，起初小倆口臉色都十分沉重，讓不少網友乍看之下，還以為發生什麼大事了。

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▲「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）



影片中，「眾量級」罕見以嚴肅氣氛開場，小倆口一同坐在鏡頭前，Andy臉色凝重地表示，「今天有一件很重要的事情要跟大家宣布，那就是我跟家寧…。」而家寧臉上也毫無表情，下秒接著也說，「那就是我跟Andy…。」

▲Andy、家寧表情嚴肅表示有要事宣布。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）



這時，家寧將兩隻食指連成一線，男方則準備以手刀切下去，正當所有人以為2人暗示從此「切八斷」絕交時，下秒小倆口才突然變臉，瞬間露出平時笑容：「很開心這件事終於可以跟大家分享！」

▲家寧擺出「切八斷」手勢。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）

▲Andy、家寧臉色一變，終於露出平時招牌笑容。（圖／翻攝自眾量級 CROWD臉書）



原來，這次並非是有負面消息，而是他們的頻道已經開放會員了，還為此耗費半年時間與心血，設計專屬勳章及表情符號，讓粉絲又驚又喜，同時也令網友驚呼，「哇…一開始嚇到我」、「唉唷，嚇死人」，更有人笑虧，「結婚我就加入」，意外掀起一陣熱議。