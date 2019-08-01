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快訊／李鍾碩和Hello Venus權娜拉熱戀中！靠禮物攻勢追到手

記者吳孟庭／綜合報導

南韓人氣演員李鍾碩被爆與女團Hello Venus前成員權娜拉正在交往中！男方雖然現在正在服役，但目前獨立出來經營個人經紀公司的他，因娜拉已退出女團、離開前東家，直接把女友拉來旗下，兩人於私於公都可在一起，而且據報導指出，是男生先喜歡對方！

▲快訊／李鍾碩和Hello Venus權娜拉熱戀中！。（圖／翻攝自李鍾碩、權娜拉IG）

▲李鍾碩和Hello Venus權娜拉被爆熱戀中。（圖／翻攝自李鍾碩、權娜拉IG）

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南韓媒體《Newsis》獨家報導，根據相關人士透露，李鍾碩與權娜拉最近從前後輩的關係晉升為男女朋友，兩人是從女方的Hello Venus成員介紹而認識，男方後來直接聯繫她，最後甚至把她帶來自己經營的「A-Man Project」經紀公司。

相關人士A某表示，「 A-Man Project的實際經營老闆就是李鍾碩本人，也會管理權娜拉的所有行程。」並表示娜拉與Fantagio娛樂的合約結束後，為了讓女方能加入自己公司，做了很多球。（指幫助女方事業）

▲李鍾碩和權娜拉現在為同一家公司。（圖／翻攝自Naver）

▲李鍾碩和權娜拉現在為同一家公司。（圖／翻攝自Naver）

相關人士B某則指出是李鍾碩追求女方，「李鍾碩先對權娜拉有好感，進而發展成戀人，在我們之間已經用『李鍾碩的女人』稱呼她，還聽說追求方式是採取禮物攻勢。」

他們似乎也沒有要暗著來，約會場面也經常被目擊。包含有人好幾次看到權娜拉從李鍾碩的車上下來，或是兩個人單獨吃飯等，尤其李鍾碩的副業咖啡廳「Cafe.89Mansion」也經常被目擊女友的身影。

▲李鍾碩《羅曼史是別冊附錄》山茶花食堂。（圖／翻攝自tvN）

▲李鍾碩最近才跟心目中的女神李奈映合拍《羅曼史是別冊附錄》。（圖／翻攝自tvN）

權娜拉外型更是李鍾碩的理想型！女方雖然在Naver標示的官方身高是170，但報導指出她練習生時期身高就長到172了，巴掌臉跟高挑身材被譽為「盆唐李奈映」，正巧李鍾碩最近一部電視劇《羅曼史是別冊附錄》就是跟李奈映合作，他在記者會害羞表示超喜歡李奈映，是她的粉絲，說著說著還紅了臉頰。

報導指出，3月入伍服替代役的李鍾碩，一休假就會和權娜拉見面，把握共處時光，也會以演員前後輩身分討論作品、給予演技上的建議。兩人年紀相差僅1歲半，男方目前29歲，女生則已滿28，年齡相仿。

另外權娜拉21歲以女團Hello Venus出道，擔任副唱與門面，近2年在戲劇作品獲得要角演出機會，包含《奇怪的搭檔》女二車宥靜、《我的大叔》傲嬌女演員崔宥拉、《致親愛的法官大人》女主播朱恩以及剛下檔的《監獄醫生》女主角韓素錦，在電視圈有著活躍表現。

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關鍵字

李鍾碩, Hello Venus, 權娜拉, 日韓風

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