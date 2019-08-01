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專訪／CLC默契考驗竟洩露丞延IQ！Elkie好姊妹子瑜歌一聽就猜中

阿妮的韓國不歸路 吳孟庭

ETtoday星光雲韓國娛樂主編，偏冷靜追星型，2013年辭掉工作赴韓..

記者吳孟庭／專訪

南韓女團CLC出道4年，不知道是否因為住在一起而有著絕佳的好默契，日前接受《ETtoday星光雲》專訪玩默契大考驗，7人幾乎動作都同步，唯有一題居然洩露丞延IQ！另外香港籍成員Elkie展現和子瑜的好姊妹感情，猜歌遊戲TWICE歌曲一猜就中，她笑說，「因為常聽啊！」

▲CLC專訪,陳卡特。（圖／全星秀提供）

▲CLC日前接受《ETtoday》專訪。（圖／全星秀提供）

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CLC日前來台首度舉辦粉絲見面會，接受《ETtoday星光雲》韓娛節目《韓國阿拉唷》專訪，也是她們首次奪下音樂節目的冠軍後再度造訪台灣，Elkie透露拿獎隔天有行程，成員當下並沒有慶祝，直到隔天才一起聚餐。Sorn則回憶說，「我真的哭慘了，不過是幸福的眼淚。」

5月底攜主打歌《ME(美)》再度回歸，這回更加霸氣、更有帥勁，恩彬說在練習表演的時候，從指尖就要想像自己真的好美，帶著自信邊看鏡子練習。而睿恩回歸造型金色短髮展現強勢感，被大讚超適合、好美，可惜來台時她又換回深色髮型。她笑說，「其實我太愛自己的頭髮了，有想過要不要繼續留金髮，等頭髮變健康會馬上再嘗試看看。」

▲CLC專訪,陳卡特。（圖／ETtoday）

▲CLC「真假忙內」表演《Pikachu song》。（圖／ETtoday）

雖然歌曲很帥，但私下睿恩被選為最有反差萌，主持人更現場請「真假忙內」有真與恩彬表演經典《Pikachu song》，兩人唱完害羞到東倒西歪，承姬則是化身「姪子傻瓜」對鏡頭撒嬌，展現可愛的一面。

玩起遊戲時7人更是玩嗨了！在「默契大考驗」中聽到一個單字後，必須要做出動作，像是聽到「愛心」、「游泳」，7妞居然完全一致，默契好到令人不可思議！不過當題目變成「看手指」，每個人都是手指向著自己，唯獨丞延是張手姿勢，看到此動作睿恩反應超大，Elkie解釋原來韓網上有傳言手指向自己是比較聰明的，一個題目居然洩漏隊長IQ！

▲CLC專訪,陳卡特。（圖／ETtoday）

▲CLC看手指方法，唯獨隊長丞延姿勢不一樣。（圖／ETtoday）

此外在「蒙面歌王」猜歌遊戲當中，有真答對3題可說是聽力100的猜歌王，Elkie則猜中TWICE新歌《Fancy》，笑稱「因為常聽」。尤其她和TWICE子瑜感情好，甚至曾素顏和對方見面也沒關係。Elkie解釋其實自己很少素顏，「那天是跟朋友見面就這樣上傳（照片），平常保養皮膚就是在家也要擦防曬。」並推薦丞延皮膚才是最好，根本「面膜王」。

▲CLC專訪,陳卡特。（圖／全星秀提供）

▲CLC專訪玩遊戲和主持人陳卡特玩嗨了。（圖／全星秀提供）

專訪中，丞延還有現場Free Style跳中文歌，以及7人玩遊戲的更多有趣畫面，都在今（1）日下午5點播出的《韓國阿拉唷》，可在韓星爆爆臉書或是ETtoday播吧收看，並有CLC親拍拍立得將送給粉絲。

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CLC, 承姬, 有眞, 丞延, 睿恩, Sorn, 恩彬, Elkie, 子瑜, 日韓風

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