為什麼「美隊盾牌」交給獵鷹？　《復仇者4》導演親揭背後真相

記者傅家妤／綜合報導

美國隊長在《復仇者聯盟：終局之戰》將盾牌交給好友獵鷹，為自己的超級英雄生涯畫下完美句點，不過有部分影迷非常疑惑，為什麼美國隊長會選擇獵鷹而非酷寒戰士？對此導演羅素兄弟（Russo Brothers）也給出了解答。





▲美國隊長把盾牌交給獵鷹。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

相信看過《復仇者聯盟：終局之戰》的影迷都會記得，美國隊長將無限寶石歸位後，選擇了自己想要的平凡生活，與自己深愛的女人走完一生，再次歸來已是一位白髮蒼蒼的老人，當時他把美國隊長的盾牌交給獵鷹，把自己的使命傳承給對方，但這也讓不少觀眾疑惑，他為什麼沒有把盾牌交給自己最好的兄弟酷寒戰士。

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▲導演羅素兄弟也曾考慮過讓酷寒戰士接下美國隊長盾牌。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

對此，導演羅素兄弟在接受《Yahoo！Entertainment》採訪時透露，「我們想要確保美國隊長交接的對象，是接下來還能有很大發揮空間的角色，而且從美國隊長與獵鷹之間的關係看來，交給他是最適合的。」

隨後安東尼羅素（Anthony Russo）解釋，自從獵鷹與美國隊長在《美國隊長：酷寒戰士》中相遇以來，兩人就有許多共同之處，「這兩個角色都有受過軍事訓練，他們都很謙遜，都具有為團隊付出的精神，從這些都可以看得出獵鷹就是美國隊長可以相信的人。」但他們其實過去也考慮過讓酷寒戰士接下盾牌，喬羅素（Joe Russo）表示：「我們談過這件事，但是…我們還是覺得獵鷹是最符合邏輯的。」