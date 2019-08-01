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雷／韓商言寵妻：一輩子這麼長，我都給妳！《親愛的》大結局粉看哭了

記者林奕如／綜合報導

李現在《親愛的，熱愛的》（又名《蜜汁燉魷魚》）飾演冷酷大神韓商言，和小10歲的軟萌學霸佟年（楊紫 飾）甜戀，成為今夏熱劇。1日播出大結局，他和佟年登記結婚，低頭告白承諾：「一輩子那麼長，我都給你，我愛你。」讓粉絲感動狂尖叫看哭了。

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼佟年和韓商言甜吻。（圖／翻攝愛奇藝）

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▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

李現和女主角楊紫是北京電影學院表演系2010級的同學，相較楊紫童星出道，這些年戲約不斷，一路晉升新小花旦，他2017年主演《河神》才受到關注，今年憑此戲終於爆紅。他劇中飾演電競大神韓商言，創辦俱樂部，一手帶領KK戰隊爭奪冠軍，30歲初戀，遇上軟萌佟年，一顆冷酷的心，逐漸被融化。

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼韓商言向佟年承諾。（圖／翻攝愛奇藝）

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

大結局中，佟年在亞洲總決賽前向韓商言求婚，最終KK戰隊奪下冠軍，他心急帶佟年去結婚，更忽悠外邊熱情粉絲：「這是我老婆，我老婆懷孕了，要去產檢。」眾人馬上讓出一條路來，小倆口在計程車上甜蜜熱吻，這一幕讓所有劇迷都直呼：「灑狗糧了。」

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼童顏CP超甜日常。（圖／翻攝愛奇藝）

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

韓商言在民政局面前，拿出自己人生第一個奪下的冠軍戒指送給佟年，他深情告白：「一輩子那麼長，我都給你，我愛你。」雖然話沒有說出口，但他行動證明寵老婆無極限。他實現承諾帶佟年去參加世界總決賽，時刻黏TT，簡直閃瞎所有人。

▲李現、楊紫《親愛的熱愛的》大結局。（圖／翻攝愛奇藝）

▲▼小米和亞亞（上）成一對；Dt和Appledog（下）戀情曖昧。（圖／翻攝愛奇藝）

最終劇情也湊成其他對情侶，包括，KK戰隊領隊小米（李鴻其 飾）在電話中向家人介紹佟年閨蜜亞亞（姜珮瑤 飾）是女朋友，曖昧這麼多集，終於有正式關係；Dt吳白（胡一天 飾）暗戀女神Appledog艾情（王真兒 飾）10年，兩人感情沒有明顯交代，不過粉絲期待跟小說（《密室困游魚》Dt吳白、Appledog艾情為主愛情小說）一樣甜蜜。

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