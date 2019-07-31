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隋棠家裡上演瓊瑤劇Live！　2歲女兒Lucy「好我走開」拋下Tony爸嘟嘴跑了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人隋棠和老公Tony結婚後，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy，以及小兒子Olie，升格為3寶媽咪。她近日分享貼文，感覺家裡是瓊瑤劇Live，少了自己在中間當翻譯，女兒和老公陷入雞同鴨講狀態，還特別和網友互動，「知道嚕喜（Lucy）小姐在說什麼的請舉手。」

▲▼隋棠透露家裡上演瓊瑤劇，女兒和老公Tony雞同鴨講，下一秒反應超有戲。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲隋棠透露家裡上演瓊瑤劇，女兒和老公Tony雞同鴨講，下一秒反應超有戲。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

據隋棠透露，2歲女兒Lucy不知道是不是因為水瓶座的關係，語言的使用方式很跳躍，邏輯天馬行空，因此和爸爸Tony出現溝通障礙。她寫道：「我在的時候可以發揮翻譯機的功能，我不在的時候，他們兩父女雞同鴨講一陣後，嚕喜小姐就會負氣離開。」

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▲▼隋棠透露家裡上演瓊瑤劇，女兒和老公Tony雞同鴨講，下一秒反應超有戲。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲隋棠透露Lucy是水瓶座，語言的使用方式很跳躍。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

有次Lucy離開前丟下一句：「好我走開！」爸爸Tony變假裝緊張問：「妳要去哪裡？」她回答「我不知道」，接著就邊跑走邊嘟嘴，令媽媽隋棠形容，「覺得家裡是瓊瑤劇live耶。」她還有一句神邏輯發言被公開，「Orange等下還哥哥湯匙這個」，引來眾人好奇解讀，「等一下還哥哥這個橘色湯匙，英文語法，倒裝句來著」、「這個顏色的湯匙等一下要還哥哥」、「等一下吃完orange再還湯匙給哥哥？」

▲▼隋棠透露家裡上演瓊瑤劇，女兒和老公Tony雞同鴨講，下一秒反應超有戲。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

▲Lucy和老爸Tony雞同鴨講，一時負氣會說「好我走開」，邊跑走邊嘟嘴。（圖／翻攝自臉書／隋棠）

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隋棠, Lucy, Max, Tony, Oile

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