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「南寧羅志祥」100％神複製本尊！　真實身分被起底 ：歡迎來看

記者阮巧雯／綜合報導

「小豬」羅志祥30日滿40歲！親朋好友和粉絲都紛紛獻上祝福，他更首度PO出與女友周揚青慶生合照。而好友潘瑋柏也發文祝賀，但照片裡的人仔細一看，是一位跟羅志祥長得極為神似的素人，立刻引起網友熱烈討論：「這個人到底是誰呀？」

▲▼羅志祥撞臉大陸米攤老闆 。（圖／翻攝自IG、微博）

▲羅志祥30日滿40歲，親朋好友和粉絲都紛紛獻上祝福 。（圖／翻攝自IG／showlo）

照片中，這位男子身穿黑色上衣，將褲管隨興捲起，濃眉大眼、鼻樑高挺，側顏與羅志祥好相似！潘瑋柏搞笑配圖PO文寫道：「祝羅志祥生快（生日快樂）！」羅志祥看了也幽默回應：「可以不要打擾我上班嗎哼。」風趣對話笑翻不少網友，更好奇問道：「他是誰呀」、「這是哪裡翻到的照片」。

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▲▼潘瑋柏也搞笑PO文，祝羅志祥生日快樂 。（圖／翻攝自IG／willpan23）

▲潘瑋柏搞笑PO出與羅志祥神似素人，祝他生日快樂 。（圖／翻攝自IG／willpan23）

事實上，這位陌生男子是位在大陸廣西南寧的米攤老闆，據陸媒報導，他本人透露早在10年前就有人覺得他神似羅志祥，更獲得「南寧羅志祥」這個稱號，最後更表示，「我賣米，歡迎來看」。

其實小豬早在2018年就有上傳過「南寧羅志祥」照片，表示朋友傳照片問他是否在錄「實境節目」，讓他聽得一頭霧水，看到照片後才知道發生什麼事。PO文一發笑翻粉絲，紛紛留言：「亞洲舞王和亞洲米王！」

▲▼羅志祥2018年就已上傳過這位與自己神似的米攤老闆。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

▲羅志祥2018年就已上傳過與自己神似的米攤老闆。（圖／翻攝自微博／羅志祥）

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小豬, 羅志祥, 周揚青, 南寧羅志祥

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