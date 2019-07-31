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唐禹哲說話了！　揭與《料理高校生》混血嫩妹「真正關係」

記者傅家妤／綜合報導

男星唐禹哲31日被週刊拍到與13歲的混血嫩妹蘇小軒單獨見面，同車畫面也遭到曝光，因此爆出熱戀消息，對此唐禹哲特別在IG發文否認戀情，稱自己最近一直忙於音樂工作，與對方也只是好友關係。

▲▼唐禹哲、蘇小軒。（圖／翻攝自IG／唐禹哲、蘇小軒）

▲唐禹哲、蘇小軒近日被拍到單獨見面傳出緋聞。（圖／翻攝自IG／唐禹哲、蘇小軒）

根據《鏡週刊》報導，有爆料者指出唐禹哲與21歲的蘇小軒交往不到4個月，目前正處於蜜月期，兩人還被發現一起從北京返台，日前女方還被拍到在出席完活動後，上了他的車，最後還一起離開，戀愛傳聞鬧得沸沸揚揚。

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對此，唐禹哲31日晚間在IG上曬出一張背影照，並在發文中澄清：「最近都在努力寫歌做音樂，跟Xuan（蘇小軒）也是好朋友。」並表示希望大家可以多關注自己即將推出的新作品，以及接下來在北京的生日會活動。

▲▼唐禹哲、蘇小軒。（圖／翻攝自IG／唐禹哲、蘇小軒）

▲唐禹哲發文。（圖／翻攝自IG／唐禹哲）

事實上，唐禹哲的工作人員稍早也回應了大陸媒體《新浪娛樂》表示，唐禹哲與蘇小軒只是好友，「出行只是正常的朋友社交。」據悉蘇小軒是台美混血兒，從小在台灣長大，憑藉著《料理高校生》闖出名堂，外貌甜美的她也是廣告界的寵兒。

▲▼唐禹哲、蘇小軒。（圖／翻攝自IG／唐禹哲、蘇小軒）

▲▼唐禹哲、蘇小軒。（圖／翻攝自IG／唐禹哲、蘇小軒）

▲蘇小軒不僅身材好，外貌也非常甜美。（圖／翻攝自IG／蘇小軒）

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