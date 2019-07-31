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因為一杯咖啡進演藝圈！《300壯士》男星「當紅→毒藥」再由黑翻紅

記者林映妤／台北報導

49歲傑瑞德巴特勒（Gerard Butler）推出新作《全面攻佔3：天使救援》，其實他大器晚成，初從法學院畢業立志成為律師的他，意外在倫敦咖啡店被星探相中，就此踏入演藝圈。初期，他專注在舞台劇表演，直到28歲才演出首部電影《布朗夫人》，後來演藝路大起大落，曾是當紅炸子雞也曾是票房毒藥！

他在《布朗夫人》與茱蒂丹契合作，雖然飾演服侍女王的小角色，儘管戲分不多，但裸體跳海的片段卻緊緊抓住觀眾的目光；後來他在《古墓奇兵2》與安潔莉娜裘莉合作，這也是他第一次在商業大片中飾演男主角。

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒、摩根費里曼。（圖／海樂提供）

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▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒硬漢形象深植人心。（圖／海樂提供）

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒、摩根費里曼。（圖／海樂提供）

直到演出經典歌劇《歌劇魅影》電影版，渾厚的嗓音與狂野外型，完美詮釋魅影這個角色，讓觀眾看見更多樣貌的傑瑞德巴特勒。片商華納影業相當滿意與傑瑞德的合作，一口氣與他簽下多部電影《貝武夫：北海的詛咒》、《300壯士：斯巴達的逆襲》，尤其在《300壯士》中壯碩的身材，頓時讓他成為當年最想擁抱的男明星，也是鑲金度最高的胸肌代表。

2007年傑瑞德巴特勒的演藝事業達到首次高峰，另一部賣座愛情電影《PS. 我愛你》，演出將病逝的男主角，精心為妻子設計療傷之旅，成為影迷心中的最佳老公，從此，傑瑞德巴特勒的戲路便越來越廣。

《男女生了沒》中幽默風趣又帥氣的男主播、《極限遊戲》火爆的動作場面，在在獲得觀眾一致好評。傑瑞德巴特勒瞬間成為好萊塢的當紅偶像，票房亮眼加上片酬合理，每間電影公司都找上門，就此，他每年皆以一年2部電影出現在觀眾面前。

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒、摩根費里曼。（圖／海樂提供）

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒也曾從當紅炸子雞變成票房毒藥。（圖／海樂提供）

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒、摩根費里曼。（圖／海樂提供）

但再紅的明星也難逃消沉，2010到2013年的演出電影《賞金戀人：Ex檔案》、《重裝教士》、《情場大玩咖》、《激愛543》，多數電影口碑票房都不佳，讓傑瑞德巴特勒瞬間又被好萊塢主流片商遺棄。傑瑞德巴特勒便領悟到，要電影好演藝事業才能長遠，於是以自己過往優異成績加上超值片酬，轉向獨立發行片商毛遂自薦。

那年，美國千禧年影業正在規劃拍攝恐怖分子轟炸白宮的題材，找來安東尼福奎執導，當時導演安東尼長達5年沒有拍攝電影，儘管他才華洋溢拍過《震撼教育》，但在《亞瑟王2004》的失敗後，鮮少片商敢投資他。千禧年影業看準安東尼導演的潛力，極力推薦執導，恰巧傑瑞德巴特勒也找上門，三方一拍即合便投入拍攝。

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒、摩根費里曼。（圖／海樂提供）

▲《全面攻佔》的好成績，促成後面的兩部續集。（圖／海樂提供）

《全面攻佔》第一集就面臨了相似題材的《白宮末日》，該片由《2012》億萬導演羅蘭艾默里克執導，當紅男星查寧塔圖搭配傑米福克斯，預算更高達1.5億美金。《全面攻佔》完全不被業界看好，過氣導演與明星，被戲稱為票房死亡組。

但2部電影上映後，《全面攻佔》以好口碑刷新導演個人票房紀錄，更讓片商賺飽荷包，大贏《白宮末日》，而後才有了《全面攻佔》2與3。傑瑞德巴特勒瞬間由黑翻紅，接著還有2017年《氣象戰》、2018年《極盜戰》與《潛艦獵殺令》，全都獲得不錯口碑。

傑瑞德巴特勒大起大落的演藝路走來不易，他也常用黑格爾名言激勵自己：「法律決非一成不變，相反地，正如天空和海洋因風浪而起更迭一樣，法律也因情況和時運而變化。」希望自己也能隨時勢改變，努力生存於瞬息萬變的好萊塢生態中。《全面攻佔3：天使救援》8月21日上映。

▲▼《全面攻佔3：天使救援》傑瑞德巴特勒、摩根費里曼。（圖／海樂提供）

▲《全面攻佔3：天使救援》摩根費里曼飾演總統。（圖／海樂提供）

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