「全球最會賺」辣媽部落客　上空裸穿薄透衣…「胸前2點」全看光！

記者阮巧雯／綜合報導

義大利時尚部落客琪亞拉法拉格尼（Ciara Ferragni）在國際時尚界是位重量級人物，2017年答應男友求婚，2018年寶貝兒子出生，現年30歲的她愛情事業兩得意。琪亞拉常常在IG分享穿搭，是許多粉絲的時尚指標，近日上傳一張「上空裸穿」針織外套與兒子的合照，引起正反論戰。

▲義大利時尚部落客琪亞拉法拉格尼在國際時尚圈是位重量級人物。（圖／翻攝自IG／chiaraferragni）

照片中，琪亞拉「上空裸穿」深V綠色長版針織外套，下半身搭配純白短褲，輕輕手攬兒子，連家中毛小孩也一起入鏡，畫面非常溫馨。但仔細一看，材質薄透的針織外套讓她「胸前2點」顏色、形狀全看光！

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▲▼琪亞拉法拉格尼裸上空穿薄透針織衣，胸前兩點清晰可見，引起網友正反論戰。（圖／翻攝自IG／chiaraferragni）

本應該是幸福家庭照，但琪亞拉大膽「裸穿」薄透針織衣，讓不少網友紛紛歪樓回覆：「妳還是一樣美麗，但我認為妳最好穿上內衣」、「身為一位母親妳可以看到自己的乳房，但這樣露出來不感到羞恥嗎」。但也有人反駁說道：「現在這個世代居然還有人認為女人應該穿內衣，兩性平權根本就是烏托邦」、「那些一直盯著別人乳頭看的人，為什麼不多欣賞照片裡的美麗風景呢」。

▲琪亞拉法拉格尼常常裸上空穿衣服。（圖／翻攝自IG／chiaraferragni）

其實琪亞拉常常上空裸穿任何材質、顏色的上衣，每次PO照片都會引起熱烈討論，有的人欣賞，也有人認為身為公眾人物應該更注意形象，但她絲毫不在意外界眼光，依然堅持自己風格，也有不少人力挺表示：「只要她覺得自在就好。」

▲▼琪亞拉法拉格事業家庭兩得意。（圖／翻攝自IG／chiaraferragni）