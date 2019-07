台中動畫影展入圍影片！吳慷仁跨刀配音《好時光》確定首映

記者洪文/綜合報導

第五屆「TIAF台中國際動畫影展」31日公布「短片競賽」單元60部作品的入圍名單,今年來自88個國家及地區,2201件報名作品再創件數新高外,入圍作品更網羅國內外年度佳作,除了有世界四大動畫影展「安錫動畫影展」和「薩格勒布動畫影展」的獲獎影片外,今年多部入圍「台北電影獎」最佳動畫片的作品也在名單之列,可說是年度動畫創作的總回顧,邀請全國影迷今年10月來台中看電影,用實際行動支持動畫創作人員。

▲廖士涵的《好時光》邀請吳慷仁、陳竹昇與喜翔等實力派演員跨刀配音。(圖/台中動畫影展提供)



台灣影片今年共有10部動畫入圍,包括《粽邪》導演廖士涵首度執導動畫,邀請吳慷仁、陳竹昇、喜翔等實力派演員配音的動畫《好時光》、以及2016年曾獲得台中國際動畫影展台中獎的楊子新導演新作《多幾咧?》等作品,將和今年入圍「台北電影獎」最佳動畫片的《可愛》、《金魚》、《隱匿的方寸空間》競逐「台灣短片競賽」和「台灣學生短片競賽」首獎,其中《可愛》導演鍾承旭還以《遠端速寫》兩部作品雙料入圍。

請繼續往下閱讀...

▲王登鈺以社會議題為主軸創作動畫短片《金魚》。(圖/台中動畫影展提供)



其他入圍作品共來自全球28個國家及地區,其中更有多部來自國際知名影展的作品在台首映,包括法國安錫動畫影展評審團獎《與托馬叔叔的那些日子》(Uncle Thomas, Accounting for the Days)、水晶獎最佳學生畢業製作《女兒》(Daughter)、克羅埃西亞薩格勒布動畫影展金獎《孩子們》(Kids)、特別提及獎《標本人生》(Imbued Life)、南韓導演鄭多喜入選坎城影展導演雙周單元的《動徑之間》(Movements)、陳威強導演代表新加坡首部入圍柏林影展的動畫短片《王國》(Kingdom)等,無論是業界人士或學生創作,皆為一時之選。



本屆初選評審包括台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所助理教授林巧芳、去年以《{ Si So Mi }》獲得台灣短片競賽首獎的張徐展、曾以《撞擊測試》獲得2016年TIAF動畫影展肯定的薛佑廷三人組成,擔任初選評審召集人的林巧芳表示,今年的短片作品無論是媒材運用或題材描寫都讓人驚艷,尤其學生短片更有著大膽的嶄新表現手法,而去年獲「台灣短片競賽」首獎的張徐展則說,今年有許多國際獲獎作品參賽,不論是使用手繪、3D、複合媒材、偶動畫等創作方式,都有傑出作品,而台灣短片更出現許多可發展成長片的高水準動畫;薛佑廷則表示,本次參賽的動畫風格各異,主題、故事內容和美術設計也都充斥多元前衛、大膽的多元風格,2個月的評審過程,彷彿品嚐了世界各地各種口味的咖啡般。



2019台中國際動畫影展將於10月11日(週五)至10月20日(週日)在台中凱擘影城舉行,所有入圍作品都將在影展期間公開放映,並於16日舉辦的頒獎典禮上公布得獎名單。