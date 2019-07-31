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羅志祥首PO「同框周揚青合照」　甜摟女友公開告白：愛妳！

記者許皓婷／綜合報導

羅志祥和周揚青穩定交往多年，2人感情動態一直備受矚目，他30日迎來40歲生日，女方貼心策劃驚喜，他則在Instagram發文感謝女友，首度向對方公開告白之外，更PO出世紀同框照，閃瞎一大票網友。

▲羅志祥、周揚青首度同框。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥、周揚青）

▲羅志祥、周揚青穩定交往多年。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥、周揚青）

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羅志祥30日迎來40歲生日，他透露自己本來只是想跟家人簡單吃個飯度過就好，但他一回到家後，就發現了一個大驚喜，讓他驚訝直呼：「我是真的被嚇到了！這天衣無縫的搭配計畫，真的太強了！」並分享出派對照，只見現場充滿五顏六色氣球，可見佈置相當用心。

▲羅志祥、周揚青首度同框。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥、周揚青）

▲羅志祥、周揚青首度同框。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥、周揚青）

▲周揚青策劃給羅志祥生日驚喜。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

而羅志祥雖然認愛周揚青多年，但卻從未主動放閃，也沒有PO過兩人合照，他這次歡慶40歲生日，不但特地感謝對方：「謝謝妳自己偷偷策劃這一切。」更首度公開向女友告白：「我真的很開心，愛妳。」還標記了周揚青的帳號，他曬出的大合照中，只見他摟著一旁的女友，開心地露出燦笑。

▲羅志祥、周揚青首度同框。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥、周揚青）

▲羅志祥、周揚青首度同框。（圖／翻攝自Instagram／羅志祥）

而羅志祥踏入40歲大關，他也勉勵自己：「我人生第2個20歲開始了，所有的ㄧ切都要好好的，加油！」周揚青則現身回覆：「即使有一天我都老了，你在我心中也永遠都是那個我要疼一輩子的【20歲的小朋友】～以後還會陪你過第三⋯第四⋯第五個20歲！愛你。」兩人隔空互動更是甜蜜爆表。

【羅志祥IG發文】

本來只是想跟家人簡單吃個飯來度過自己的生日
結果ㄧ回到家 打開了門 卻發現了一個大驚喜
我是真的被嚇到了
這天衣無縫的搭配計畫 真的太強了
謝謝你自己偷偷策劃這一切
也謝謝媽媽為我煮的生日餐
謝謝朋友們為了要騙我瞎掰了很多善意的謊言
不管怎樣 我真的很開心 愛你 @gracechowwwww
我人生第2個20歲開始了
所有的一切都要好好的 加油！

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