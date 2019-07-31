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胡歌爆「今宣布大事！」　瘋傳「復合舊愛江疏影」公司回應

記者傅家妤／綜合報導

大陸演員胡歌單身多年，隨著年紀漸長，身邊的好友多數都結婚了，他也一直都是眾人催婚的對象，近來他放慢工作腳步，鮮少出現在螢光幕前，頻頻被爆出婚訊，但都遭到否認，近日網路又出現爆料，稱他將在31日晚間宣布與舊愛江疏影復合，他的工作人員也第一時間出面否認了此事。

▲▼江疏影與胡歌分手4年。（圖／翻攝自胡歌、江疏影微博、《恕我直言》秒拍）

▲網爆胡歌將宣布復合舊愛江疏影。（圖／翻攝自微博／胡歌、江疏影）

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微博上瘋傳了一則朋友圈發文，有網友預告31日晚間微博將會「加班」，稱胡歌將宣布與舊愛江疏影復合，預測此消息會讓微博癱瘓，導致該社群網站的工作人員必須加班。不過大陸媒體《新浪娛樂》向胡歌身邊的工作人員求證此事，對方隨即否認：「假的，大家都下班吧！」而江疏影本人稍早也特別發文：「沒復合，沒炒作。」打臉傳聞。

▲▼江疏影與胡歌分手4年。（圖／翻攝自胡歌、江疏影微博、《恕我直言》秒拍）

▲胡歌在《旋風十一人》與江疏影假戲真做，真的交往了。（圖／翻攝自微博／《旋風十一人》）

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／胡歌、江疏影）

▲網傳胡歌復合江疏影。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

隨後「胡歌方否認與江疏影復合」的關鍵字也登上了微博熱搜冠軍，不少網友看了以後紛紛笑言：「胡歌一年要被傳10個以上的女朋友，可是沒有一個是真的」、「心疼胡歌，一年都被傳結婚幾次了」、「再這麼傳下去，我胡歌都有10個小孩了」，掀起不少熱議。

▲胡歌。（圖／翻攝自微博／胡歌、江疏影）

▲江疏影發文否認。（圖／翻攝自微博／江疏影）

事實上，胡歌近來選擇放慢工作腳步，雖鮮少出現在螢光幕前，但其實近一個月來他都忙於公益活動，他日前出席第13屆青年電影盛典開幕活動時透露，近一個月來他就是到青海做公益，幫忙當地人建造電力供應設備。

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