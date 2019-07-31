《下半場》演員身高平均188公分！「輔大都敏俊」袁加樂人氣最高

記者洪文／綜合報導



籃球電影《下半場》片中演員身高平均188公分，個個身材有型有款顏值爆表，除了有許多迷妹擁護的范少勳、朱軒洋之外，飾演兄弟隊友的演員們也隨著宣傳的逐步推進受到矚目，例如帥勁的劉揚暄、連潔琳、陳柏文，和可愛型男的袁加樂、王新凱、莊又齊，這些拍片期間被劇組稱為「籃球弟弟」的演員們，就是要讓觀眾眼睛大吃冰淇淋。

▲袁加樂是《下半場》劇組人氣王 。（圖／翻攝自臉書／華納兄弟台灣粉絲俱樂部）



除了帥度破表之外，在《下半場》中這群大男生私下也展現「異於常人」的革命「情感」，甚至還考慮「共度餘生」，每個人都選出自己最想要的「另一半」，而點名率最高的就是有著「輔大戰神」、「輔大都敏俊」之稱、飾演「小三」的袁加樂，雖然身高處於劣勢，但靠著敏捷性與爆發力，依舊能主宰球場，甚至跟男主角之一的范少勳不相上下。

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▲袁加樂被網友封為「輔大都敏俊」。（圖／翻攝自臉書／輔大明星臉）



而男主角范少勳則在《下半場》裡裡外外都被讚揚，不只帥氣還有會照顧人的形象被公認是值得依賴的可靠「對象」，尤其劇組釋出的幕後花絮，呈現這群陽剛味十足的男孩們在拍攝期間冒出的「粉紅泡泡」，BL感十足讓腐女們臉紅心跳。

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



另外球員坐冷板凳的滋味絕對難以形容，但有時候因為犯錯被罰、或是因為受傷無法上場，往往令人挫敗，而上場的渴望就是每個球員和每個演員都期待能夠發揮實力的一刻。在《下半場》中這些新秀演員們在片中流露的真摯情感，從戲裡到戲外的拼搏與汗水，成為這部電影打動所有觀眾的催淚彈。

▲《下半場》劇照。（圖／華納兄弟提供）



《下半場》以一對相依為命的兄弟憑藉著對於籃球渴望與夢想來支撐貧苦的日子，但卻因為兩人各自投效不同的隊伍，讓兄弟之間的情感出現變化和摩擦，考驗他們要如何在球場上各自拼搏奔向冠軍之路和化解彼此的心結。

電影《下半場》由張榮吉導演、陳寶旭監製，華納兄弟發行，將於8月23日在台上映。