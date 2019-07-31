陳謙文《天之蕉子》醉酒霸王硬上弓　楊小黎嚇掙扎全身傷

記者林奕如／台北報導

陳謙文在三立《天之蕉子》飾演養子，從小暗戀富家女楊小黎，向楊小黎告白被拒後「見笑轉生氣」，藉由酒意強吻楊小黎。除了強吻，戲中還有一些粗暴的肢體動作，由於太過逼真，讓楊小黎剛拍完時仍驚魂未定，甚至當天回家仍睡不著，心裡的陰影揮之不去。

▲陳謙文《天之蕉子》強吻楊小黎。（圖／三立提供）

隔天楊小黎馬上去找陳謙文，注視著他並對他說：「我就說你是個好人！」說完後楊小黎的情緒就回復正常，當晚回去就很好入眠了。在拍強吻戲前，兩人已做充分的溝通與討論，知道彼此會有哪一些肢體動作，兩人的默契也很好，導演給陳謙文的唯一指令就是：「一定要親到楊小黎的嘴巴！」

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▲陳謙文、楊小黎劇中一路拉扯。（圖／三立提供）

於是兩人從庭院的樹下、石桌，一直拉扯到門邊，楊小黎在過程中不斷掙扎抵抗，讓陳謙文怎樣都親不到，加上楊小黎先前受傷尚在復健治療中，因此在拉扯過程不斷聽到她身上的骨頭關節發出「咖啦咔啦」的聲響，陳謙文也嚇壞了，一喊卡時馬上關心楊小黎的狀況，深怕太粗魯把她揉散了。

楊小黎笑說大家都誤會了，陳謙文不是在強吻她，其實是在幫她整骨。陳謙文也因為大動作的拉扯，導致手臂瘀青，全身痠痛，讓他直呼：「壞人其實沒那麼好當，是要付出代價的！」

▲陳謙文、楊小黎上演精彩對手戲。（圖／三立提供）

劇中陳謙文和楊小黎都遇到「自己暗戀的人卻喜歡上別人」的情況，陳謙文認為如果發生在他身上，他會先勇敢競爭，努力過後若還是無法打動對方，則會選擇成全退讓， 祝福對方。楊小黎的感情世界已空窗5年，在高中、大學時期都是純純的愛，喜歡的人也喜歡她，也都有在一起。但因楊小黎不是很容易喜歡上別人的人，因此喜歡上了就會去努力，雖不會倒追，但絕對會主動讓對方知道「我對你有意思」，例如對他噓寒問暖、做便當等，所以目前遇到真的喜歡的人，都有順利在一起。