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蔡阿嘎2願望實現！蔡桃貴複製「完美狀態」　二伯曝心聲：險惡的事我來扛！

記者林彥君／綜合報導

蔡阿嘎、二伯帶著兒子「蔡桃貴」接受雜誌專訪，總是透過影片帶給眾人歡樂的蔡阿嘎、二伯，如今家中增加小小新成員「蔡桃貴」，萌味十足、活潑好動的模樣，讓不少人都成為其忠實粉絲。

▲▼蔡阿嘎、二伯和蔡桃貴。（圖／媽媽寶寶提供）

▲蔡阿嘎和二伯帶著蔡桃貴分享生活點滴。（圖／媽媽寶寶提供）

蔡阿嘎笑說，兩人在生孩子前討論到完美的狀態，就是孩子遺傳到二伯的外表，搭配自己的個性，沒想到願望成真！蔡桃貴個性活潑好動，和蔡阿嘎很相似，「他除了睡覺之外，一直在動，像一條蟲一樣！」蔡桃貴的表情也很豐富，似乎遺傳到爸爸，擁有天生的表演欲望。

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蔡阿嘎的性格熱情、開朗，所拍攝搞笑、充滿個人特色的影片深受眾人喜愛。但其實蔡阿嘎並非天生的開心果，父親在他小時候離世，小小年紀，就經歷失去親人的悲傷，感受到人生苦短，因此，蔡阿嘎更加珍惜和家人的相處。

▲▼蔡阿嘎、二伯和蔡桃貴。（圖／媽媽寶寶提供）

▲蔡阿嘎、二伯和蔡桃貴。（圖／媽媽寶寶提供）

多了父親的角色後，蔡阿嘎更注重身體健康，工作上也更積極注意安全，「現在有了老婆、小孩要守護，以前騎摩托車，車速都是70、80，和二伯在一起後降速為50、60，有蔡桃貴後，又騎得更慢了。」

雖然父親很早過世，但有些和父親相處的情景，仍深刻烙印在蔡阿嘎的心中，蔡阿嘎分享，「印象很深刻的是，我小學一年級的時候，有次考試考差了被罵，就哭著找爸爸尋求安慰。」他笑說，「印象中，爸爸是非常寵小孩的人，甚至有點太寵我了，會買很多玩具給我，讓其他家人很頭痛。」

▲▼蔡桃貴滿1歲啦！蔡阿嘎選在兒子出生1年後同一時刻寫下心情。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎和二伯時常分享蔡桃貴的生活照。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

二伯分享，家中擔任「白臉」角色的蔡阿嘎，如今也成為蔡桃貴挨罵時求助的對象，她笑說，「蔡桃貴會用很渴求的眼神看著他，像在發出求救訊號，我就叫他多多享受這種感覺。」

蔡阿嘎生長在沒有數位相機的年代，再加上家裡很少拍照，所以小時候的照片只有少少幾張。如今，蔡阿嘎期盼透過影片拍攝捕捉家庭生活日常，完整記錄孩子的成長歷程，保存珍貴的畫面、回憶，於是蔡桃貴的系列影片隨之誕生。

▲蔡阿嘎秀出二伯送的手工生日禮物。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎和二伯感情甜蜜。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

蔡阿嘎說：「有些行為之後就不會再做了，像蔡桃貴學會翻身的剎那，如果當下沒有拍下來，這輩子再也看不到了。」蔡阿嘎、二伯決定透過影片記錄生活日常，除了回顧蔡桃貴不同階段的模樣，更是未來送給蔡桃貴的禮物。

蔡阿嘎開玩笑說，「我希望蔡桃貴長大以後……要帥！有沒有錢沒關係，長得跟彭于晏一樣，不怕找不到工作！帥，一定先被錄取。」說著說著，夫妻兩人笑成一團，接著二伯才道出兩人真實的心聲，「世界上險惡的事情，由我們來扛就好！希望蔡桃貴長大也能抱持赤子之心，對世界充滿希望，快快樂樂長大。」《媽媽寶寶》8月號封面人物

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蔡阿嘎, 蔡桃貴, 二伯

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