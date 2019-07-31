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近百歲老奶奶也瘋狂！「法國第一美男子」盛世美顏狂吸票房

▲▼「金馬經典影展：義大利電影課」《洛可兄弟》、《浩氣蓋山河》亞蘭德倫。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬經典影展：義大利電影課」《洛可兄弟》盛世美顏的亞蘭德倫。（圖／金馬執委會提供）

記者林映妤／台北報導

金馬執委會與台中市影視發展基金會合作的「金馬經典影展：義大利電影課」，台北場已於上週末熱鬧展開，不僅觀眾反應熱烈、票房再破佳績，精彩華麗的片單，也吸引年輕影迷來朝聖，還有高齡近百歲的老奶奶特地前來重溫《洛可兄弟》、《浩氣蓋山河》，只為一睹年輕帥氣的亞蘭德倫！

繼去年「柏格曼百年紀念影展」在台中放映大獲好評後，這次「金馬經典影展：義大利電影課」除了網羅七位義大利名導羅塞里尼、狄西嘉、維斯康提、安東尼奧尼、費里尼、亞力山卓布雷塞提、皮亞托傑米共37部影史經典，台中場放映期間，也邀請金馬影展執行長聞天祥、電影學者黃建業，與資深影評人藍祖蔚、塗翔文、鄭秉泓，於映後舉辦5場電影專題講座，帶領觀眾走進義大利電影大師的光影世界。

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▲▼「金馬經典影展：義大利電影課」《洛可兄弟》、《浩氣蓋山河》亞蘭德倫。（圖／金馬執委會提供）

▲《洛可兄弟》、《浩氣蓋山河》亞蘭德倫。（圖／金馬執委會提供）

「金馬經典影展：義大利電影課」台中場的優惠預售票將於7月31日在金馬影展官網正式售票，預售票滿2000元還可兌換選自《不設防城市》、《單車失竊記》、《洛可兄弟》、《情事》等片中經典場景所製作的「金馬經典影展膠捲典藏卡」，除了可做為書籤收藏，影展期間憑此卡還可享有「卡友票」的購票優惠。

預售票滿3000元，可再獲得知名品牌HYDY特別限量客製的「金馬經典款HYDY時尚保溫瓶」（市值2390元），觀眾不僅可以欣賞這些「教科書級」的華麗片單，也可一併收藏精美又實用的紀念禮。

更多「金馬經典影展：義大利電影課」售票資訊、周邊活動與最新消息，可上金馬官網、臉書粉絲專頁、Instagram，或下載金馬APP查詢，掌握金馬經典影展的第一手消息。

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