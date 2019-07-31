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韓新片在「Burning Sun」取景...內容詭異雷同　網笑：變紀錄片

記者吳孟庭／綜合報導

南韓9月即將上映的新片《量子力學（暫譯，原名為양자물리학）》最新預告公開，網友卻驚見之前捲入社會案件的BIGBANG前成員勝利投資之夜店「Burning Sun」，劇組證實真的是在該夜店取景，不過是在它爆出醜聞之前拍完，但劇情設定與實際社會案件有多重巧合，被網友笑稱「難道是紀錄片」？

▲韓新片在「Burning Sun」出事前取景　內容意外雷同：變紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／안선생）

▲韓新片在「Burning Sun」出事前取景。（圖／翻攝自YouTube／안선생）

《量子力學（Quantum Physics）》公開52秒預告片，裡面有不少夜店狂歡畫面，其中一幕由夜店人員捧著超大型香檳酒瓶，伴隨著成排的噴火酒罐，由猛男與辣妹扛出來，引爆現場高潮！觀眾覺得這畫面非常眼熟，原來「Burning Sun」也曾在官方臉書上傳的類似照片。

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《量子力學》劇組向媒體證實，「部分場景的確是在Buring Sun拍的沒錯，因為需要夜店畫面而去拍的，拍攝時間點是在（Burning Sun）事件發生之前。」並表示只在夜店拍了一天，是很單純的借場地拍攝。

▲韓新片在「Burning Sun」出事前取景　內容意外雷同：變紀錄片。（圖／翻攝自YouTube／안선생）

▲《量子力學》由朴海秀主演。（圖／翻攝自YouTube／안선생）

不過更巧合的是電影內容演出嗑藥、賄賂等，跟真實事件都有相關，只不過《量子力學》講述朴海秀飾演富有正義感的夜店社長，得知明星吸毒事件竟與檢警、政治界有牽扯後，把業界的專家都找來，試圖聯手撼動大韓民國權力中心，是一部犯罪娛樂片。

對於太多劇情與現實吻合，網友笑稱是「難道是正義版Burning Sun紀錄片嗎？」《量子力學》劇組則否認與真實事件有任何連結或影射，只表示這一切都是巧合。由朴海秀、徐睿知等人主演的《量子力學》預計9月在韓上映。

▼《量子力學》新片預告。（影片來源：YouTube 안선생，如遭刪除敬請見諒。）

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Burning Sun, 朴海秀, 徐睿知, 勝利, 日韓風

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