記者洪文／綜合報導

男神邱澤主演喜劇電影 《江湖無難事》31日公布首支預告，這次他在片中身上的「彫龍刺青」首度曝光，還有出現一幕頭頂著花邊泳衣出水戲，完全放下帥氣的光環，掀起網友不少討論。

▲《江湖無難事》劇照。（圖／翻攝自YouTube／華映娛樂，以下同）



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《江湖無難事》預告中，一開始龍邵華的金主賞識邱澤、黃迪揚2個魯蛇拍檔，並願意出資讓他們拍片，引發他們一定可以得到奧斯卡的遠大電影夢想，但在女主角姚以緹意外死亡後，一切的美好都變了，更是隱約出現了活屍大鬧場面，還畫風突變，出現了顏正國等演出的黑道大哥們洗三溫暖的養眼畫面，更天外飛來一句超尺度「做愛」台詞，讓人噴笑，最後再由邱澤總結了電影製片人工作的定義就是「製造騙局」。





回憶刺青的準備，邱澤覺得非常難忘，「刺青都是從無畫到有，都是要畫6個小時，只要有掉一點點就要補。」拍攝期間，邱澤總共經歷了3次6小時畫上刺青的過程，「有時早上9點拍攝，就需要凌晨3點開始畫刺青。就算是穿上衣服，但為了效果都還是保留刺青在身上，花了很多時間在這些小細節上，但我很滿意這次的成果。」





邱澤透露，在拿到《江湖無難事》劇本時，就很喜歡這個故事，「劇本有一種荒謬，那種荒謬是來自生活上的不得不之下才會發生的，主角因為利益的關係，因為生活，因為朋友，因為兄弟，才變成這個局面。其實是很真的生活，主角其實過得非常艱苦，但導演一些安排會讓他變成非常有趣。」導演高炳權也覺得邱澤很愛「豪洨」這個角色，才能完全放開來演出。





龍邵華《江湖無難事》演出金主大哥，這是他第一次和邱澤合作，讚美對方很認真努力，很多拍攝的細節都有顧及到。而他在片中和顏正國、黃尚禾、吳震亞等人扮演黑道人物，各有各的性格，也成電影中一大亮點。預告中也可以見到梁赫群、林育品（阿喜）搞笑演出，兩人面對變成屍體的女主角，各出怪招要幫製片豪洨及導演文西硬是度過難關。



《江湖無難事》由華映娛樂股份有限公司、滿滿額娛樂股份有限公司、內容物數位電影製作有限公司、高雄人、鹿路電影有限公司、發條映畫有限公司出品，預計10月18日在台上映。