記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體BTS防彈少年團創下多項紀錄，其中之一就是MV在24小時最多人看，不過這項紀錄正式被打破，對手是來自印度的33歲饒舌歌手Badshah，他以一曲《Paagal》寫下一天內高達7500萬次觀看人數，力壓包含BTS、泰勒絲（Taylor Swift）等人氣歌手，讓粉絲備感意外！

▲防彈MV 24小時最高紀錄被超越！只差40萬...對手是33歲大叔。（圖／翻攝自BTS臉書、Badshah IG）

《Paagal》（意指「瘋狂的」）7月10日於YouTube「Sony Music India」頻道公開，24小時點閱破7500萬，驚險打破BTS《Boy With Luv》24小時7460萬的紀錄，成為全球MV在一天內點閱最高，至今的點閱也已經破1.1億。

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先前能夠有這種驚人威力的點擊數，通常都是紅遍全球、擁有超忠實粉絲群的國際巨星，包含BTS、泰勒絲《ME!》、BLACKPINK《Kill this love》或亞莉安娜（Ariana Grande）的《Thank you, Next》，因此此結果讓不少粉絲質疑印度歌手點閱率的真實性，尤其他不像BTS或BLACKPINK都有獲得YouTube官方認證。

▲24小時最高紀錄MV洗牌。（圖／翻攝自bloomberg）

Badshah對手公司更直批對方點閱數字是假的，是買了機器人滾點閱，也有人說因為該MV買了YouTube廣告，在每支影片開頭前當廣告播出，因此讓他賺了百萬點閱。Badshah則駁斥謠言，並批評YouTube恭喜西洋或亞洲歌手的時候就很快，卻吝嗇鼓勵印度歌手，對他根本是雙重標準！

▼Badshah《Paagal》MV至今已破1億點閱。（影片來源：YouTube Sony Music India）