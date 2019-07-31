ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大陸爆限台令！　江蘇衛視終止台灣合作…藝人全封殺

記者陳芊秀／綜合報導

陸網31日晚間盛傳微信朋友圈截圖，指出江蘇衛視發表訊息，自2019年8月1日起，結束並暫停一切台灣合作的節目，包括藝人、經濟、民生、旅遊等各方面宣傳，原本簽定邀請2019年底跨年晚會演唱的台灣藝人，也不再繼續合作。截圖一出引發熱議，有人驚呼「動靜不小」，也有人對消息來源存疑。

▲▼陸網瘋傳江蘇衛視微信朋友圈訊息。（圖／翻攝自陸網／江蘇衛視）

▲陸網瘋傳江蘇衛視微信訊息，通知終止台灣合作。（圖／翻攝自陸網／江蘇衛視）

▲▼陸網瘋傳江蘇衛視自8月1日起終止和台灣相關合作。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

▲陸網瘋傳江蘇衛視自8月1日起終止和台灣相關合作。（圖／翻攝自微博）

據悉，江蘇衛視過去推出戀愛實境秀《我們相愛吧》找來明道搭檔王鷗，潘瑋柏搭檔吳昕，當時曾來台出外景；《蒙面唱將猜猜猜》錄製至今第四季，並找侯佩岑加入猜評團。

▲▼江蘇衛視傳出終止和台灣合作。（圖／翻攝自微博）

▲江蘇衛視過去製播《我們相愛吧》找明道搭檔王鷗，《蒙面唱將猜猜猜》邀請侯佩岑擔任猜評團一員。（圖／翻攝自微博）

此外，楊祐寧加入陸劇《都挺好》演出，該劇於3月在江蘇衛視、浙江衛視雙頻道播出，並且造成收視轟動；郭碧婷和爸爸則曾參加親子實境節目《最美的時光》。

▲▼楊祐寧加入演出的電視劇《都挺好》上半年在江蘇衛視、浙江衛視播出，造成收視熱潮。（圖／翻翻攝自微博／江蘇衛視）

▲楊祐寧加入演出的電視劇《都挺好》3月在江蘇衛視、浙江衛視播出，造成收視熱潮。（圖／翻翻攝自微博／江蘇衛視）

▲▼郭碧婷和爸爸參加《最美的時光》親子實境節目，該節目已於2019年2月播畢。（圖／翻攝自微博／最美的時光）

▲郭碧婷和爸爸參加《最美的時光》親子實境節目，該節目已於2019年2月播畢。（圖／翻攝自微博／最美的時光）

江蘇衛視的年底跨年晚會是電視台重點節目，每年都有台灣藝人、歌手加入表演行列，以2018─2019跨年晚會為例，當時曾邀請林志玲、林宥嘉、周華健、李宗盛等人。根據陸網瘋傳截圖，2019─2020跨年晚會原本也有邀請台灣藝人，但是因為電視台決策，邀請的台灣藝人將不會再合作。

推薦閱讀

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江蘇衛視, 限台令

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大陸爆限台令！　江蘇衛視終止台灣合作…藝人全封殺
  2. 王嘉爾當歌手是「因為他」！　14年前「一個誤會」成決定關鍵
  3. 廣播熬10年沒人認識他　邵大倫嘆：「我從來沒有紅過！」
  4. 問卜獲得「全真邱祖」同意！陸片《少年問道》宣布報名金馬獎
  5. 林書煒曬香肩發雞排　聯手「電台巨石強森」半小時秒殺！
  6. 帶咘咘、Bo妞出門！修杰楷一看「兩姊妹穿搭」傻了：大熱天穿醬
  7. 獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作
  8. 李幸倪忙宣傳　擠時間硬要朝聖「他」：我心目中的偶像！
  9. 「放浪新世代」片寄涼太首度獻聲！配音《乘浪之約》為台粉說中文
  10. 《跑男》鄭愷爆新戀情！　分手3年女友攜「緊身白T妹」同遊新加坡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366