大陸爆限台令！　江蘇衛視終止台灣合作…藝人全封殺

記者陳芊秀／綜合報導

陸網31日晚間盛傳微信朋友圈截圖，指出江蘇衛視發表訊息，自2019年8月1日起，結束並暫停一切台灣合作的節目，包括藝人、經濟、民生、旅遊等各方面宣傳，原本簽定邀請2019年底跨年晚會演唱的台灣藝人，也不再繼續合作。截圖一出引發熱議，有人驚呼「動靜不小」，也有人對消息來源存疑。

▲陸網瘋傳江蘇衛視微信訊息，通知終止台灣合作。（圖／翻攝自陸網／江蘇衛視）

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▲陸網瘋傳江蘇衛視自8月1日起終止和台灣相關合作。（圖／翻攝自微博）

據悉，江蘇衛視過去推出戀愛實境秀《我們相愛吧》找來明道搭檔王鷗，潘瑋柏搭檔吳昕，當時曾來台出外景；《蒙面唱將猜猜猜》錄製至今第四季，並找侯佩岑加入猜評團。

▲江蘇衛視過去製播《我們相愛吧》找明道搭檔王鷗，《蒙面唱將猜猜猜》邀請侯佩岑擔任猜評團一員。（圖／翻攝自微博）

此外，楊祐寧加入陸劇《都挺好》演出，該劇於3月在江蘇衛視、浙江衛視雙頻道播出，並且造成收視轟動；郭碧婷和爸爸則曾參加親子實境節目《最美的時光》。

▲楊祐寧加入演出的電視劇《都挺好》3月在江蘇衛視、浙江衛視播出，造成收視熱潮。（圖／翻翻攝自微博／江蘇衛視）

▲郭碧婷和爸爸參加《最美的時光》親子實境節目，該節目已於2019年2月播畢。（圖／翻攝自微博／最美的時光）

江蘇衛視的年底跨年晚會是電視台重點節目，每年都有台灣藝人、歌手加入表演行列，以2018─2019跨年晚會為例，當時曾邀請林志玲、林宥嘉、周華健、李宗盛等人。根據陸網瘋傳截圖，2019─2020跨年晚會原本也有邀請台灣藝人，但是因為電視台決策，邀請的台灣藝人將不會再合作。