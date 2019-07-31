記者傅家妤／綜合報導

男星王嘉爾（Jackson）近來人在香港，不僅擔任鄭秀文的演唱會嘉賓，為自己的蠟像揭幕，甚至還上了數個訪談節目，行程滿檔，他31日接受媒體採訪時提及，這次香港行程非常希望可以見到藝人林盛斌（Bob），因為對方是他決定當歌手的「幕後推手」之一。

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▲王嘉爾近來人到香港行程滿檔，還為自己的蠟像揭幕。（圖／翻攝自香港杜莎夫人蠟像館臉書）

王嘉爾是韓團GOT7的成員之一，唱跳實力兼具外型又帥氣，近來積極發展個人演藝事業，也有亮眼成績，人氣越來越旺。香港出生的他，近日回到香港出席活動，還主動要求要上鄭裕玲與農夫主持的節目《Do姐有問題3》，而當天的嘉賓就包括了他一直以來非常想見的藝人，林盛斌（Bob）。

▲王嘉爾主動要求上鄭裕玲的節目。（圖／翻攝自IG／鄭裕玲）

根據香港媒體《TVB娛樂新聞》報導，王嘉爾在節目錄製後受訪時提及，林盛斌是他「發歌手夢的開始」，兩人終於在節目相見，也讓他激動不已直呼「終於見面啦！」隨後，林盛斌在微博上公開兩人14年前的一段緣分。





▲王嘉爾因為林盛斌的一句話，決定朝歌手的路進發。（圖／翻攝自微博／林盛斌）

原來當時林盛斌是一名電台主持人，年僅11歲的王嘉爾做為一名聽眾打電話到他所主持的節目，找他解惑：「他說希望長大後可以做一個歌手，那我就很老實地問他『你家裡有沒有米（意指：是不是很富有？）有就去啦』，他以為我說吃飯的那種米，所以他說有…。」沒想到因為一個誤會，王嘉爾真的往歌手之路前進，兩人如今還在節目上同台，他也特別在文末鼓勵對方：「Jackson，見到你的成功，衷心恭喜你，繼續努力，繼續加油！」

▲林盛斌發文。（圖／翻攝自微博／林盛斌）