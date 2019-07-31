《驚奇隊長》布麗拉森曝新歡！　斷3年婚約「緊抱深吻」精壯男

記者阮巧雯／綜合報導

29歲奧斯卡影后布麗拉森（Brie Larson）因漫威電影《復仇者聯盟》、《驚奇隊長》知名度飆升，但感情生活就不如事業一帆風順，2016年5月與前男友在東京訂婚，卻在2019年1月宣布取消婚約。但她似乎不被過去綁住，30日被拍到與神秘男子當街甜蜜擁吻。

▲布麗拉森因《復仇者聯盟》、《驚奇隊長》知名度大漲。（圖／翻攝自IG／brielarson）

布麗拉森與白T精壯男被拍到在洛杉磯卡拉巴薩斯一間大賣場內，相互緊抱，陶醉閉上雙眼深情擁吻。布麗拉森當時身穿暖黃色碎花洋裝，身旁棕髮帥哥則是身穿簡單白素T，但貼身薄透材質，精壯好身材藏不住。

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兩人走出大賣場後，白T精壯男很紳士地幫忙替著兩個大袋子，布麗拉森則是手拿一小束鮮花。兩人走到停車場準備上車前，布麗拉森又一把緊攬男方脖子，白T男也空出一隻手緊緊回抱，當街嘴對嘴再次擁吻，幸福模樣全被路人拍下來。

▲布麗拉森與前男友訂婚3年，卻突然取消婚約，引起外界熱議。（圖／CFP）



據外媒《MailOnline》指出，照片曝光後，除了布麗拉森新戀情被受外界關注，她身上穿的暖黃色碎花洋裝也意外造成搶購熱潮，這件洋裝售價92.48英鎊（約台幣3500），對一位好萊塢巨星算是相當平價，在購物網站上已銷售一空。

▼布麗拉森被拍到與新歡在大賣場內深情擁吻。（貼文取自Tiwtter／@amarvelus）

imagine trying to get some cereal and you see brie larson making out with her boyfriend in the middle of the grocery store pic.twitter.com/02bh1KrVQI — Alexis (@amarvelus) July 31, 2019











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