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鍾瑶熱戀曹晏豪　生日羞收男友「DIY」！

記者蔡琛儀／台北報導

伍佰、鍾瑶、金士傑、蘇打綠小威、唐綺揚、魏如昀今天來小巨蛋欣賞百老匯音樂劇《獅子王》，鍾瑶一直很想來朝聖這部戲，她昨天歡度生日，今受訪表示男友曹晏豪有親自做禮物送給她，但害羞未透露禮物內容。

▲▼ 鍾瑶、魏如昀獅子王。（圖／寬宏提供）

▲▼ 鍾瑶、唐綺陽看《獅子王》。（圖／寬宏提供）

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▲▼ 金士傑、唐綺陽獅子王。（圖／寬宏提供）

郭子乾則表示：「之前只有看過迪士尼的動畫電影，對於劇情是熟悉的，但是很好奇在現場舞台上要怎麼呈現大型的動物 像是大象 長頸鹿 之類的，非常期待、也很好奇有沒有什麼特別的東西會出現。」蘇打綠小威帶著小朋友一起來觀賞並表示：「小時候對獅子王的印象，除了影像故事之外就是好聽到不行的音樂，這次不只是我重溫當年的感動，更多的是期待透過獅子王把這樣的感動在孩子心裡埋下文化的美好種苗，讓經典傳承下去。」

金士傑今天和龍鳳胎子女與老婆一同觀賞，被問到會擔心小孩坐不住嗎，他表示雖然劇情有點長，「但它是非常震撼的劇，應該是還好，獅子王的劇情也是非常感動人心，相信會非常認真看完整場，這也是第一次帶全家及小孩一起看音樂劇，很期待！」

▲▼ 金士傑、唐綺陽獅子王。（圖／寬宏提供）

▲▼ 金士傑、魏如昀看《獅子王》。（圖／寬宏提供）

▲▼ 鍾瑶、魏如昀獅子王。（圖／寬宏提供）

魏如昀則興奮表示：「看到宣傳時就大聲的跟朋友說要我一定要看！上一次來台灣在小巨蛋演出是我第一次觀看，非常非常震撼！沒看過真的沒辦法想像有多精彩，會以什麼樣的形式演出這個我們熟悉到不行的故事。」而唐綺揚則現場來一小段關於獅子座的星座解說，伍佰也低調現身觀賞。

▲▼ 伍佰。（圖／寬宏提供）

▲伍佰看《獅子王》。（圖／寬宏提供）

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