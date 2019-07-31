ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

問卜獲得「全真邱祖」同意！陸片《少年問道》宣布報名金馬獎

記者洪文／綜合報導

第56屆金馬獎報名31日晚間6點截止，時值兩岸關係敏感，許多名導電影噤若寒蟬，一部描述4名修道青年展開一場600公里朝聖之旅的大陸紀錄片《少年問道》卻一反常態，為了弘法走鋼索、甘冒兩岸敏感，決定報名角逐金馬獎。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

《少年問道》由出身北京電影學院的導演朱昱及張曉波聯合執導，記錄4名修道青年為體現「全真邱祖」（丘處機）慈悲大愛，於今年1月寒冬時節身著道服，以乞行方式、自北京白雲觀徒步走到山東棲霞聖地展開15天、行走600公里的問道之旅。該片女導演朱昱不僅全程掌鏡，也與4名修道青年同樣忍饑受寒，展現極其驚人毅力。

請繼續往下閱讀...

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

值得一提的是，導演朱昱對取材道教、已在大陸票房大賣11億人民幣的動畫《哪吒》不以為然，重批該片「劇情荒腔走板，畫風妖氣衝天」。她並發願，如《少年問道》幸運提名金馬，她將率演員來台與台灣電影界及道教界進行交流，未來更希望來台拍攝相關題材。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

由於去年金馬獎風波，今年大陸金雞獎將遷地廈門同日舉辦，對峙意味濃厚。這部由大陸女導演朱昱掌鏡執導的紀錄片《少年問道》，則在問卜獲得「全真邱祖」同意後，決定為弘法走鋼索、跨海報名金馬獎。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

「邱祖」名為丘處機，被成吉思汗奉為「神仙」。800年前，他費時3年、踏上3.5萬里的西行之路（西出居庸關，穿越內蒙古、新疆、中亞，抵達烏茲別克），成功勸阻成吉思汗停止殺戮天下，人民倖免生靈塗炭，是歷史上著名的道士真人。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

不可思議的是，《少年問道》拍攝時，劇組所有人均以徒步、乞行方式進行，並且僅能「日中一食」，以堅定的自我修行，來完成這趟尋道壯舉。4名青年道士李寧、王理一、任崇誠及姚上硯，均為中國道教學院的研究生，其中李寧畢業於北京電影學院，更是該片的製片。

4名青年道士在尋道過程中飽嘗人情冷暖、看盡世間炎涼，除乞討屢屢遭拒、意外也遇有盛情款待。其間，任崇誠因家人反對不得不半途放棄，其餘三人則一路經由天津、滄州、濱州、維坊、萊州、青島、煙台，歷時15天終於抵達山東棲霞「太虛宮」，成功完成這趟尋師訪道之旅。

▲▼《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供）

有趣的是，4人曾在出發前，熱烈探討「乞食」的必要性，畢竟此事在現代人眼中不甚光彩，而他們也沒窮成這樣，更缺乏行乞經驗。但最後為考驗心志，4人決定放下尊嚴、空著肚皮上路，體驗修行所需要的堅持。

乞食在修行人眼裡是種修行，但在一般人眼中，不就是個要飯的，即使出家人化緣，也難保不被餵以白眼。但出乎意外的是，他們在乞食過程中，拒絕的多是尋常百姓，奉以盛餐款待的，竟常是基督徒、穆斯林及佛教徒等「異教徒」，讓他們不勝唏噓也倍感溫暖。但這反而訓練他們不必太在乎旁人眼光，並提升自我的氣度。

►獨家內幕／張藝謀、婁燁「放棄報名金馬獎」　業界解密原因：只有2個選擇

推薦閱讀

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

恭喜！台語小天后吳淑敏雙喜　懷孕5個月嫁國標舞世家老公

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

少年問道, 金馬獎, 金馬56

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 大陸爆限台令！　江蘇衛視終止台灣合作…藝人全封殺
  2. 王嘉爾當歌手是「因為他」！　14年前「一個誤會」成決定關鍵
  3. 廣播熬10年沒人認識他　邵大倫嘆：「我從來沒有紅過！」
  4. 問卜獲得「全真邱祖」同意！陸片《少年問道》宣布報名金馬獎
  5. 林書煒曬香肩發雞排　聯手「電台巨石強森」半小時秒殺！
  6. 帶咘咘、Bo妞出門！修杰楷一看「兩姊妹穿搭」傻了：大熱天穿醬
  7. 獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作
  8. 李幸倪忙宣傳　擠時間硬要朝聖「他」：我心目中的偶像！
  9. 「放浪新世代」片寄涼太首度獻聲！配音《乘浪之約》為台粉說中文
  10. 《跑男》鄭愷爆新戀情！　分手3年女友攜「緊身白T妹」同遊新加坡

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366