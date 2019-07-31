問卜獲得「全真邱祖」同意！陸片《少年問道》宣布報名金馬獎

記者洪文／綜合報導

第56屆金馬獎報名31日晚間6點截止，時值兩岸關係敏感，許多名導電影噤若寒蟬，一部描述4名修道青年展開一場600公里朝聖之旅的大陸紀錄片《少年問道》卻一反常態，為了弘法走鋼索、甘冒兩岸敏感，決定報名角逐金馬獎。

▲《少年問道》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



《少年問道》由出身北京電影學院的導演朱昱及張曉波聯合執導，記錄4名修道青年為體現「全真邱祖」（丘處機）慈悲大愛，於今年1月寒冬時節身著道服，以乞行方式、自北京白雲觀徒步走到山東棲霞聖地展開15天、行走600公里的問道之旅。該片女導演朱昱不僅全程掌鏡，也與4名修道青年同樣忍饑受寒，展現極其驚人毅力。

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值得一提的是，導演朱昱對取材道教、已在大陸票房大賣11億人民幣的動畫《哪吒》不以為然，重批該片「劇情荒腔走板，畫風妖氣衝天」。她並發願，如《少年問道》幸運提名金馬，她將率演員來台與台灣電影界及道教界進行交流，未來更希望來台拍攝相關題材。

由於去年金馬獎風波，今年大陸金雞獎將遷地廈門同日舉辦，對峙意味濃厚。這部由大陸女導演朱昱掌鏡執導的紀錄片《少年問道》，則在問卜獲得「全真邱祖」同意後，決定為弘法走鋼索、跨海報名金馬獎。

「邱祖」名為丘處機，被成吉思汗奉為「神仙」。800年前，他費時3年、踏上3.5萬里的西行之路（西出居庸關，穿越內蒙古、新疆、中亞，抵達烏茲別克），成功勸阻成吉思汗停止殺戮天下，人民倖免生靈塗炭，是歷史上著名的道士真人。

不可思議的是，《少年問道》拍攝時，劇組所有人均以徒步、乞行方式進行，並且僅能「日中一食」，以堅定的自我修行，來完成這趟尋道壯舉。4名青年道士李寧、王理一、任崇誠及姚上硯，均為中國道教學院的研究生，其中李寧畢業於北京電影學院，更是該片的製片。

4名青年道士在尋道過程中飽嘗人情冷暖、看盡世間炎涼，除乞討屢屢遭拒、意外也遇有盛情款待。其間，任崇誠因家人反對不得不半途放棄，其餘三人則一路經由天津、滄州、濱州、維坊、萊州、青島、煙台，歷時15天終於抵達山東棲霞「太虛宮」，成功完成這趟尋師訪道之旅。

有趣的是，4人曾在出發前，熱烈探討「乞食」的必要性，畢竟此事在現代人眼中不甚光彩，而他們也沒窮成這樣，更缺乏行乞經驗。但最後為考驗心志，4人決定放下尊嚴、空著肚皮上路，體驗修行所需要的堅持。

乞食在修行人眼裡是種修行，但在一般人眼中，不就是個要飯的，即使出家人化緣，也難保不被餵以白眼。但出乎意外的是，他們在乞食過程中，拒絕的多是尋常百姓，奉以盛餐款待的，竟常是基督徒、穆斯林及佛教徒等「異教徒」，讓他們不勝唏噓也倍感溫暖。但這反而訓練他們不必太在乎旁人眼光，並提升自我的氣度。