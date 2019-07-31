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廣播熬10年沒人認識他　邵大倫嘆：「我從來沒有紅過！」

記者蕭雅玲／台北報導

邵大倫主持三立《愛台客》節目，經常在全台走透透，最近他挑戰全新的主持領域，與張秀卿搭檔主持年代《MUCH金點秀》，壓力雖然大，但相較於外景節目需要很多體力，讓他覺得反而輕鬆。

▲▼邵大倫。（圖／三立提供）

▲邵大倫主持《愛台客》經常全省跑透透。（圖／三立提供）

他表示，外景節目與棚內節目製作上不同，像棚內節目一錄就得錄很多集，而外景節目則是錄好幾天才錄了一集，現在同時主持外景與棚內節目，有時還會因連續好幾天都在工作，累到連睡覺時間也銳減。

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▲▼邵大倫。（圖／三立提供）

▲邵大倫主持廣播節目十年，近日跨足電視主持節目。（圖／三立提供）

他解釋，外景節目不管颳風下雨，或是外面太陽有多熱，每次出外景都是要「看天吃飯」，像有時外景錄完再去錄棚內節目，體力明顯就差很多，但幸好搭擋是張秀卿，壓力相對也減輕許多。」

▲▼邵大倫、葉璦菱、張秀卿。（圖／年代MUCH提供）

▲邵大倫搭檔張秀卿第一次主持帶狀節目。（圖／年代MUCH提供）

接連接下了《愛台客》與《MUCH金點秀》的主持棒，曾是台語歌手出身的他笑言：「景氣很不好，身份就得要往多元化發展。」更感慨曝，自己在2003年就在電視台主持兒童節目，「主持了4、5年，後來去當兵被分發到義工隊，退伍後就進廣播圈，電台節目一主持十年，但從來沒有紅過！」他也說，主持電台節目「能養活自己的確不容易！」但他也慶幸熬了10年機會找上門，讓他能跨足電視，挑戰節目的主持。

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