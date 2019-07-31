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李幸倪忙宣傳　擠時間硬要朝聖「他」：我心目中的偶像！

記者蔡琛儀／台北報導

李幸倪剛推出第二張國語專輯，忙宣傳同時今天仍抽空參觀加菲貓40周年特展，她雀躍地說 : 「我從小就有看加菲貓的卡通，他陪伴我很多歲月，相信也是大家小時的回憶，看到周邊朋友在社群上發了加菲貓展覽的照片，我不管多忙，一定要來看他，我心目中的偶像。」

▲▼ 李幸倪。（圖／寬宏提供）

▲▼ 李幸倪抽空參觀加菲貓特展。（圖／寬宏提供）

▲▼ 李幸倪。（圖／寬宏提供）

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她表示小時候看加菲貓卡通，都很羨慕他可以很慵懶的生活，每天心情都很好，以前都會希望自己長大可以學加菲貓，過著無憂無慮的生活，現在的她每天只想把時間用音樂填滿，唱歌給大家聽，讓更多人喜歡她的音樂，最近忙於奔波各地宣傳新專輯的她欣慰說：「加菲貓真的好舒壓，當你覺得厭世或被忙碌壓的喘不過氣時，真的非常推薦給大家。」

李幸倪說：「我真的很愛貓，我養了兩隻貓，一隻叫芝麻糊、一隻叫杏仁糊，每當我一整天工作完後，感覺到忙跟累的時候，回家看到他們就什麼都放鬆、什麼都值得，不好的心情也都一掃而空，貓貓真的很療癒。」現場更有提供互動的滑草皮區及迷宮區，也讓李幸倪玩到不亦樂乎。

▲▼ 李幸倪。（圖／寬宏提供）

▲▼ 李幸倪也是愛貓族。（圖／寬宏提供）

▲▼ 李幸倪。（圖／寬宏提供）

她也開心問現場工作人員這個展覽是否有開放貓咪入場，聽到工作人員表示寵物不能入場時，她也面露遺憾表情說：「好可惜喔！不然一定很多人會來這裡『溜貓』，大家就會看到很多貓咪跟主人在滑草跟玩追迷藏的畫面，好喜歡，這個展覽真的很不錯，可以讓你在這邊放鬆，重點是還會讓你拍照拍到發瘋，真的太好拍了！」

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