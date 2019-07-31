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「放浪新世代」片寄涼太首度獻聲！配音《乘浪之約》為台粉說中文

記者吳孟庭／綜合報導

日本「放浪新世代GENERATIONS from EXILE TRIBE」的主唱兼表演者片寄涼太首度為動畫電影《乘浪之約》配音，並與前AKB成員川榮李奈合作，不但透過聲音談情，兩人更一起在新片裡合唱歌曲，也特別為了台灣粉絲講中文。

▲「放浪新世代」片寄涼太首度獻聲！配音《乘浪之約》和她談情。（圖／翻攝自YouTube／双喜電影 A Really Happy Film）

▲「放浪新世代」片寄涼太首度獻聲！配音《乘浪之約》和她談情。（圖／翻攝自YouTube／双喜電影 A Really Happy Film）

甫獲得加拿大奇幻影展大獎的《乘浪之約》，找來志玲姐姐老公「放浪家族」的放浪新世代主唱「片寄涼太」獻聲，他首次配音坦言並沒有想像中那麼簡單，「演戲可以借助全身動作來表達角色，但配音只有聲音，只用聲音來表達那麼多情感是很難的。」

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能唱能跳的他，也在電影裡與一起配音的川榮李奈合唱歌曲。片寄涼太稱讚對方，在合作過程中相當駕輕就熟，「她是一個領域涉獵很廣的女演員，我時常驚歎於她能靈活切換角色的能力！」

▲《乘浪之約》劇照。（圖／双喜電影提供）

▲《乘浪之約》由片寄涼太、川榮李奈配音。（圖／双喜電影提供）

此外電影公司也即將在台灣的漫博會現場打造全台獨家「電影場景展出」，除了展現《乘浪之約》鬼才導演湯淺政明手稿作品外，現場也將發送「告白氣球」，以片寄涼太與川榮李奈兩人配音的角色為主，將彼此「我有一個想守護的人」與「我有一個想再見的人」的告白心聲設計在氣球上。片寄涼太也為了台灣觀眾親自以中文錄製了問候，將在展場上告白放送。《乘浪之約》預計8月9日在台上映。

▲《乘浪之約》劇照。（圖／双喜電影提供）

▲《乘浪之約》8月9日在台灣上映。（圖／双喜電影提供）

而為了迎接航海王20週年紀念，最新電影《航海王：奪寶爭霸戰》也確認將在8月21日正式在台盛大上映！除了一般2D版，更安排4DX與MX4D等4D版本同步上映。漫畫博覽會上更推出限量「4D狂熱套票組」，並獨家搭配贈送為了新電影特別授權的紀念款運動毛巾，只在一連5日的漫博現場攤位，於每日10點起限量推出。

▼《乘浪之約》片寄涼太首度配音。（影片來源：YouTube 双喜電影 A Really Happy Film）

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片寄涼太, 放浪新世代, 乘浪之約, 日韓風

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