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爆料「明星CP」天天吵架　全播出後…麥迪娜道歉揭「被利用」真相

記者傅家妤／綜合報導

新疆女星麥迪娜過去曾在《新還珠格格》飾演「香妃」被大家認識，近來與登上「專屬孕媽」的新節目《新生日記》，與老公姜潮的私下互動呈現在鏡頭前，恩愛模樣讓人稱羨，她在最新一期節目中，不小心爆料一對明星好友在交往期間「天天吵架」，在網路上掀起一陣熱議，事後她為此還特別發文道歉。

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲▼麥迪娜挺著孕肚參加節目。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

姜潮與麥迪娜合作陸劇《幻城》擦出愛的火花，2016年認愛後，兩人對感情事一直都非常低調，直到近來錄製《新生日記》才被發現原來2人已經準備升格當爸媽，5月20當天，姜潮在微博上曬出寶寶的腳丫照，宣布兩人已經迎來第一個愛的結晶，正式升格成為三口之家。

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▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲麥迪娜與姜潮已經升格當爸媽。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

姜潮在最新一期的《新生日記》中，為了給麥迪娜一個驚喜求婚派對，一邊瞞著對方籌備，一邊要老婆的閨蜜幫忙把她打扮好帶出門。就在做妝髮期間，麥迪娜與閨蜜們閒聊，意外談論起于小彤與舊愛海陸的戀情，稱2人過去交往期間天天吵架，「就是我知道他們從在一起到分手，我都知道他們倆是怎樣的，所以我真的看不下去他跟別的女孩在一起。」

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲麥迪娜與閨蜜聊天爆料。（圖／翻攝自芒果TV／新生日記）

部分網友看了該片段後，認為麥迪娜不該在節目中公開聊朋友的私事，更不應該談論別人的感情事，對此麥迪娜特別解釋，當時她以為只是與朋友單純閒聊，並不知道會被錄下，「說好不錄，也沒有戴麥，為什麼被剪出來。沒有團隊，也沒有工作人員幫我對接節目內容，才讓事情變成這樣。」她也特別向好友道歉：「下次我一定注意，不會再被利用了。」

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲于小彤過去與舊愛的戀情細節意外被曝光。（圖／翻攝自微博／于小彤）

隨後老公姜潮也特別在底下留言安慰：「好兄弟、好閨蜜，而且大家私下都認識，聊聊天吐吐槽很正常，但確實影響了你們朋友間的友誼，我能挺你的只能刪了相關一切，和好朋友解釋一下，別難過了。」

▲▼麥迪娜、于小彤。（圖／翻攝自微博／麥迪娜、于小彤、芒果TV／新生日記）

▲麥迪娜發文。（圖／翻攝自微博／麥迪娜）

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麥迪娜, 新還珠格格, 香妃

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