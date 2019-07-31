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《跑男》鄭愷爆新戀情！　分手3年女友攜「緊身白T妹」苗苗同遊新加坡

記者阮巧雯／綜合報導

大陸藝人鄭愷因綜藝節目《奔跑吧》（跑男）知名度大漲，2017年更帶著當時交往3年的女友程曉玥一起參加戀愛實境秀，在鏡頭前放閃秀恩愛，但在節目結束後，同年雙方就宣告分手，引起外界熱議。他分手1年多後，31日在新加坡機場被網友目擊，與白T妹單獨出遊，引起不少人猜測新戀情曝光。

▲▼鄭愷。（圖／翻攝自微博／鄭愷）

▲▼鄭愷因參加陸綜《奔跑吧》爆紅。（圖／翻攝自微博／鄭愷）

▲▼鄭愷《奔跑吧》片段。（圖／翻攝自微博／鄭愷）

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▲▼鄭愷前女友程曉玥。（圖／翻攝自微博／程曉玥YvonneChing）

▲鄭愷前女友程曉玥。（圖／翻攝自微博／程曉玥YvonneChing）

照片中，鄭愷一身黑色休閒套裝，頭戴棒球帽，辦理完手續後，一位戴著口罩身穿純白緊身上衣、亮橘色運動褲，頭戴白色棒球帽，身材玲瓏有致的妹子隨即緊貼跟上，鄭愷也貼心地幫忙提大件行李。兩人出機場後，對望有說有笑，可能是怕被認出來，鄭愷也默默戴上口罩，雙方把臉遮得密不透風，相當低調。

▲▼鄭愷與苗苗疑似曝新戀情。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼鄭愷與苗苗疑似曝新戀情。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼鄭愷與苗苗疑似曝新戀情。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲▼苗苗與鄭愷。（圖／翻攝自微博／圈內密探）

▲鄭愷與苗苗在新加坡機場被網友目擊，疑似新戀情曝光。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂、圈內密探）

有網友認出這位神秘女子，表示她是女演員苗苗，但雙方經紀人都未對此作出回應。據《新浪娛樂》指出，兩人曾一同演出過電影，2018年曾在某晚會上合唱過，也一同出席2019年亞洲影視周開幕活動，兩人互動頻繁。

▲苗苗。（圖／翻攝自微博／苗苗）

▲苗苗雖然已經30歲，氣質依然清新空靈。（圖／翻攝自微博／苗苗）

苗苗擁有濃眉大眼和白皙皮膚，雖然已經30歲，但依舊清新空靈。她畢業於北京舞蹈學院，演出過不少知名電視劇和電影，像是《楚喬傳》的小七，和電影《芳華》女主角何小萍。不少網友看了紛紛留言，說道：「兩人還挺配的」、「怎麼覺得有點夫妻臉」、「先祝福，坐等本人出面」。但也有人表示，「所以一男一女出遊就一定是男女朋友嗎」、「杜絕謠言，關注作品」。兩人是否真有情愫存在，也只能等本人出面說明。

▲▼鄭愷與苗苗疑似曝新戀情。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

▲鄭愷與苗苗兩人先前一起參加過不少活動。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

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鄭愷, 苗苗, 程曉玥, 奔跑吧, 跑男

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