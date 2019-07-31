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姜丹尼爾SOLO回歸登頂　「刷新韓榜最高紀錄」粉絲淚崩：以後都走花路吧！

記者古靜兒／綜合報導

南韓選秀節目《Produce 101》第二季出身的姜丹尼爾現在從Wanna One回歸Solo歌手，他在日前發行了首張個人專輯，還破了南韓HANTEO銷量排行榜的紀錄，超優秀成績讓粉絲激動不已。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

▲姜丹尼爾以Solo歌手身份回歸，創下亮眼佳績。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）韓選秀節目《Produce 101》

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姜丹尼爾在經歷與前經紀公司的合約風波後，創辦了一人經紀公司KONNECT Entertainment，他在7月29日發行的首張個人專輯《Color On Me》，截至31日中午12點，已有40萬4896張的銷量，短短3天內就創下了南韓兩大銷量排行榜之一的HANTEO中，歷代男女Solo歌手的最高紀錄。除此之外，姜丹尼爾也以這張專輯登上HANTEO 2019年度首週銷量排行榜的第二名，僅次於防彈少年團的《Map of the Soul: Persona》。

▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

▲姜丹尼爾新專輯《Color On Me》創下韓榜新紀錄。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

Wanna One自解散後，成員們都擁有亮眼的成績，除了以Solo身份出道的河成雲、邕聖祐、金在奐、朴志訓外，也有回歸團體NU'EST的黃旼炫，另外還有組成新團體再出道的AB6IX成員朴佑鎮、李大輝，以及CIX的裵珍映，如今姜丹尼爾再次登頂，也令粉絲感動淚崩祝福：「以後都走花路吧」、「王者歸來！」

/▲姜丹尼爾。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

▲姜丹尼爾首張專輯《Color On Me》發行3天就破紀錄。（圖／翻攝自Instagram／daniel.k.here）

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