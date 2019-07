姜丹尼爾SOLO回歸登頂　「刷新韓榜最高紀錄」粉絲淚崩：以後都走花路吧！

記者古靜兒/綜合報導

南韓選秀節目《Produce 101》第二季出身的姜丹尼爾現在從Wanna One回歸Solo歌手,他在日前發行了首張個人專輯,還破了南韓HANTEO銷量排行榜的紀錄,超優秀成績讓粉絲激動不已。

▲姜丹尼爾以Solo歌手身份回歸,創下亮眼佳績。(圖/翻攝自Instagram/daniel.k.here)韓選秀節目《Produce 101》

姜丹尼爾在經歷與前經紀公司的合約風波後,創辦了一人經紀公司KONNECT Entertainment,他在7月29日發行的首張個人專輯《Color On Me》,截至31日中午12點,已有40萬4896張的銷量,短短3天內就創下了南韓兩大銷量排行榜之一的HANTEO中,歷代男女Solo歌手的最高紀錄。除此之外,姜丹尼爾也以這張專輯登上HANTEO 2019年度首週銷量排行榜的第二名,僅次於防彈少年團的《Map of the Soul: Persona》。

▲姜丹尼爾新專輯《Color On Me》創下韓榜新紀錄。(圖/翻攝自Instagram/daniel.k.here)

Wanna One自解散後,成員們都擁有亮眼的成績,除了以Solo身份出道的河成雲、邕聖祐、金在奐、朴志訓外,也有回歸團體NU'EST的黃旼炫,另外還有組成新團體再出道的AB6IX成員朴佑鎮、李大輝,以及CIX的裵珍映,如今姜丹尼爾再次登頂,也令粉絲感動淚崩祝福:「以後都走花路吧」、「王者歸來!」

▲姜丹尼爾首張專輯《Color On Me》發行3天就破紀錄。(圖/翻攝自Instagram/daniel.k.here)