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深田恭子爆分手百億社長男友！　「超狂夜生活」害7月婚破局

記者陳芊秀／綜合報導

36歲日本女星深田恭子31日被爆新戀情破局！她和42歲地產大亨杉本宏之5月被目擊蜜遊金澤，左手無名指戴戒被聯想好事將近，沒想到現在傳出感情危機，疑似是夜生活害婚事卡關了！

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▲深田恭子和百億地產大亨杉本宏之爆結婚破局。（圖／翻攝自深田恭子IG、日網）

據日媒《東京體育報》報導，深田恭子原本打算在主演日劇《魯邦的女兒》11日上檔前後，宣布結婚喜訊，沒想到被爆6月下旬和杉本宏之吵架，至今尚未和好，吵架原因是她太常出門聚會喝酒，被男友懷疑是不是感情出軌了。

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▲▼深田恭子原本在7月新戲《魯邦的女兒》上檔時要宣布結婚。（圖／翻攝自推特／魯邦的女兒）

▲深田恭子原本在7月新戲《魯邦的女兒》上檔時要宣布結婚。（圖／翻攝自推特／魯邦的女兒）

杉本宏之和深田恭子交往前，就被提醒女方個性自由奔放，過往情史很精彩，但是仍一頭栽入新戀情。他年輕時創業，現在手上擁有7家公司，營業額超過日幣200億元，是地產界的風雲人物，過去曾有2段婚姻，第二任老婆是南韓「童顏女神」吳世正（此為藝名‧오세정）。

知情人士透露，深田恭子和主播出身的田中美奈實經常相約去喝酒，但是二次會總是吸引眾多年輕企業家、帥氣男演員參加，讓酒會更加氣氛高漲。她前往的地方是位於六本木，同時也是眾多藝人經常造訪的社交名店，該店還被稱為「無恥吧」，客人總會喝到爛醉，「深田恭子也滿常出醜的。」兩人感情出現危機，能否和好走向結婚之路，被預測測主導權在男友杉本宏之身上。

▲▼深田恭子被爆私下愛夜遊喝酒，聚會吸引眾多男明星、年輕企業家前往。（圖／翻攝自推特／魯邦的女兒）

▲深田恭子被爆私下愛夜遊喝酒，聚會吸引眾多男明星、年輕企業家前往。（圖／翻攝自推特／魯邦的女兒）

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