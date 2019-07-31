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2019夏季日劇懶人包！石原聰美、黑木華、深田恭子華麗回歸

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文／KKBOX編輯室

剛追完春季夯劇《我要準時下班》與《昨日的美食》後，開始鬧劇荒嗎？別擔心！2019夏季日劇陸續開播，檔檔卡司超吸睛！本季KKTV將同步跟播多部強檔日劇，一定能滿足所有觀眾的喜好，今天就帶大家看看有哪些精彩好劇吧！

汪系老公田中圭狼性反擊，《輪到你了》第二季開播

《輪到你了》不同於最近流行的日劇風格，在推出時以「每集會死一個人」作為宣傳語，在網路上掀起熱烈討論，結局更是出乎所有觀眾意料。然而第一季所佈下的伏筆卻還有許多懸而未解，男主角田中圭在第二季誓言復仇，一改汪系暖男的形象，將與新加入的住戶橫濱流星聯手找出真兇，讓第二季開播就創下該系列收視新高！

點我去看《輪到你了》

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小偷之女與警察之子的禁斷戀愛！深田恭子演出現代版羅密歐與茱麗葉

年初憑藉著《初戀那天所讀的故事》人氣再度爆紅的童顏女神「深恭」又有新作啦！她將演出作家橫關大的暢銷同名小說《魯邦的女兒》，飾演小偷世家女兒的三雲華，與瀨戶康史飾演的警察世家兒子櫻庭和馬，展開一場不被容許的戀愛，堪稱現代神偷版的「羅密歐與茱麗葉」。

現年36歲的深田恭子日前才由被票選為「最容易被猜錯年齡」女星排行榜第一名，，打敗新垣結衣和石原聰美。在《魯邦的女兒》中她一襲深紅色緊身衣更讓她的好身材展露無遺，成為該劇一大亮點！

女力當道！石原聰美化身法國餐廳老闆

2019夏季日劇女力當道，許多實力派女演員本季都有新作推出！最受矚目的新作莫過於石原聰美所主演的《天國餐館》，故事改編自知名漫畫，描述在墓地中開設法國餐廳的奇怪老闆娘，跟一群各有性格的員工共事，因為太隨心所欲，所以常常讓員工收爛攤子。而妝容及服裝向來都是當季流行指標的石原聰美，劇中的造型一曝光也引起網友討論與稱讚，石原聰美則對這個任性的角色充滿期待，表示：「好久沒有演這樣愛吐槽的角色了！」

點我去看《天國餐館》

繼《我要準時下班》後，黑木華接棒演出寫實職場劇《凪的新生活》

黑木華接棒上季《我要準時下班》的職場翻轉風格後，於本季主演的《凪的新生活》，闡述一個很懂得察言觀色的OL，在職場崩潰後決定搬到郊外重新開始自己的人生。不同於《我要準時下班》表達新世代職場新觀念，《凪的新生活》更多討論的是人生的選擇，黑木華表示自己一開始純粹覺得這個故事很有趣，但後來發現自己很容易就能投入主角的情緒，該劇勢必也會讓觀眾們產生許多共鳴。

《凪的新生活》7/20起，每週六 12:00更新

令和新世代戀愛考題！杏休息4年復出之作

粉絲期待已久，婚後息影四年的杏終於有新作品了！本季她將演出《偽裝不倫》，飾演因婚姻失敗、以為自己註定單身的女性濱鍾子，意外邂逅一位帥氣年下男，但鍾子卻撒下了自己已婚的謊言，與對方展開了一場「不倫戀」。杏笑說：「我對不倫沒有共鳴，但這個故事不算真正的不倫戀。在看到標題時候心裡登愣了一下，但後來就會忍不住為主角加油！跟以前遇到的作品很不一樣。」產後復出的仲間由紀惠則在劇中飾演杏的姊姊葉子，與妹妹相反，葉子隱瞞已婚身份發展不倫戀，她表示：「葉子雖然和年下男不倫，但不會陷入泥沼，會去找自己的幸福是什麼。」她也很期待葉子最後能找到怎樣的幸福。

點我去看《偽裝不倫》

挑戰你的婚姻道德觀，小池榮子與另外兩個女人共侍一夫

由小池榮子、涼、岡本玲所主演的《我分享了丈夫？》，考驗觀眾的婚姻觀與道德觀，描述三位女子在收到丈夫意外身亡的消息後趕到醫院，卻發現三個人的丈夫居然是同一個人？更離譜的是，丈夫的遺言居然是要求他們三人同居，並要將鉅額遺產留給他最愛的一個妻子。為了揭開丈夫的真面目，三個女性開始展開不可思議的同居生活。

點我去看《我分享了丈夫？》

傑尼斯解禁！旗下藝人主演新戲首登上台灣串流平台KKTV

《蟬王子》是由堪稱是國寶級編劇岡田惠和所寫原創故事，傑尼斯「Hey! Say! JUMP」成員山田涼介，飾演一隻在地下經過長時間蟄伏的蟬，終於要破羽而出，卻意外踫上有著寂寞表情的女主角由香（木南晴夏 飾），決定化成人類，在自己有限的七天生命中，幫由香實現願望。首度接演朝日電視台連續劇就演「蟬」，山田涼介笑說覺得不可思議，他表示主角有很多令人心動的對白，希望觀眾會從當中得到共鳴。他也透露一件拍攝戲劇宣傳照所發生的趣事，因為拍攝地點在公園，他拍攝時要把臉貼在樹上，又要做出像飛行的動作，一直受到旁人注目，還有小孩子問他：「大哥哥你在做什麼？」讓他非常害羞。

《蟬王子》7/27起，每週六 12:00更新

有村架純、坂口健太郎地震中譜戀曲，感動日劇挑這部！

本季還有另一部岡田惠和的原創作品《然後，活下去》，由有村架純與坂口健太郎主演。描述父母雙亡的生田瞳子（有村架純 飾），一直懷有星夢，不料試鏡前一天，卻發生了311地震。震後選擇到災區當義工的她，認識了同為志工的東京大學生清水清隆（坂口健太郎），對彼此產生了特別的情感，瞳子卻不知，穩重的清隆背後，藏著慘痛過去。該劇由《我想吃掉你的胰臟》的導演月川翔執導，勢必將再賺走觀眾不少眼淚！

《然後，活下去》8/4起，每週日 22:00更新

知名小說改編，日版《你的孩子不是你的孩子》

擅長闡述人性黑暗面的作家湊佳苗，又一部人性寫實作品拍成真人電視劇！改編自同名驚悚短篇小說《惡毒女兒，聖潔母親》，堪稱日版《你的孩子不是你的孩子》，再度提起世人對親子關係的反思。故事描述由足立梨花主演的「惡毒女兒」藤吉弓香，從小就受母親佳香（寺島忍 飾）的過份期待與管教。有天弓香終於決定脫離母親，到東京成為女演員，卻又在母親的作梗下失去了戀人和事業，最後她決定在節目中向母親展開控訴。看到女兒發言的佳香，開始反思自己所作所為，到底是「毒母」還是「聖母」？

《惡毒女兒，聖潔母親》7/6起，每週六 22:00 更新

關關難過關關過！大泉洋攜手松隆子共演熱血職人劇

日劇最愛的熱血職人劇中當然不缺席！《NO SIDE一起逆轉吧！》改編自池井戶潤的最新作品，由大泉洋主演，描述被高層打壓而下放到鄉下的男主角君嶋隼人，如何在奧立無援中，逆轉劣勢，完成不可能的任務。其中最大亮點是松隆子所飾演的強勢妻子真希，常騎在丈夫頭上，卻也幫助丈夫度過難關！

點我去看《NO SIDE一起逆轉吧！》

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石原聰美, 黑木華, 深田恭子, 田中圭, 日韓風

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