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「咆嘯人」折骨扭轉、倒立下腰狂追！演員爆陰影嚇到哭：別靠近我

記者林映妤／台北報導

恐怖電影《在黑暗中說的鬼故事》講述一群青少年在萬聖節夜晚到鬼屋探險，卻意外中了詛咒，被鬼故事書糾纏追殺。電影力求逼真，幾乎所有鬼怪都是不靠CG動畫，用特效化妝1:1還原，連折骨倒立走路、違反人體工學的鬼怪「咆嘯人」竟也是真人演出！

導演安德烈艾弗道夫透露，鬼怪演員特洛伊詹姆斯在片場完美重現經典的「蜘蛛倒立」，全劇組都嚇壞了。監製吉勒摩戴托羅則表示：「我們要用最少的CG特效，帶觀眾一起進入一個奇幻恐怖的暗黑童話。」

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

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▲▼《在黑暗中說的鬼故事》青少年闖鬼屋卻引來詛咒。（圖／甲上提供）

▲▼《在黑暗中說的鬼故事》。（圖／甲上提供）

《在黑暗中說的鬼故事》劇情結合了許多原著中的鬼故事，串成一場暗黑奇幻冒險，其中鬼怪「咆嘯人」是精選小說中4段短篇故事結合成為「死不了的喪屍」的恐怖故事。

和韓國賣座電影《屍速列車》裡喪屍都由真人肢體動作演出一樣，《在黑暗中說的鬼故事》裡的這位喪屍「咆嘯人」是由軟骨功特技演員特洛伊詹姆斯扮演，他能夠做出各種嚇人的關節折骨扭轉和倒立下腰，讓戲中被他追殺的演員麥可加爾薩有了心理陰影，麥可表示：「第一次對戲時我嚇到快哭了，之後只要一下戲，我就會叫他先別靠近我。」

導演安德烈艾弗道夫坦言鬼怪幾乎都是真人演出，因此不用像特效電影一樣讓演員看著網球演戲，他說：「不管是驚恐的表情或是崩潰尖叫，那都是演員最真實的反應，因為他們是真的被這些鬼怪演員嚇壞了。」

此外，「咆嘯人」的特效化妝也是全劇組公認的艱難任務，因為一般人肌肉運動的紋理在演員特洛伊身上完全不適用，監製吉勒摩戴托羅最後決定將牠設計成擁有各種不同年齡器官拼湊而成的鬼怪，他說：「我們讓每個鬼怪都帶有奇幻的色彩，就像我們小時候在床邊聽的鬼故事一樣，可怕卻又吸引人。」

《在黑暗中說的鬼故事》8月7日上映。

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在黑暗中說的鬼故事, 吉勒摩戴托羅, 安德烈艾弗道夫

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