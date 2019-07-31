《請輸入檢索詞WWW》劇本收得完美！首集開頭5分鐘就藏彩蛋

文／薇琪吳

「所有人都打開搜索框吧，然後請輸入檢索詞－WWW」

這句台詞一講出口，我真的全身起雞皮疙瘩。劇名的真正意義竟然在最後一集引爆啊！近期看過最好看最有質感的韓劇啊！《請輸入檢索詞WWW》完結了真的好捨不得～太好看了！

（圖／愛奇藝台灣站提供）

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不僅僅是精采有趣的職場戲，讓人心癢難耐的愛情戲，甚至連三個女主角之間的百合情，都刻劃得又虐心又感人！



車賢和裴塔美都憧憬著宋佳京的領袖氣質，宋佳京雖不想讓她們失望，無奈人生有很多掙扎。導演花了很多心思描寫女主角們三人間的情愫，不管是裴塔美在雨中哭訴宋佳京的背叛時，還是車賢與宋佳京在高中時的捨命情感，幾乎都是不亞於男女CP的篇幅啊！

▲《請輸入檢索詞WWW》男主演池承炫（左起）、張基龍、李在旭。（圖／翻攝自tvNDrama臉書）

而三個女主角背後的男人，也都各有不同的魅力。



愛得深沉、默默守護的財閥丈夫、像小狗般惹人憐愛的年下男、單純善良卻總是演反派的無名演員，每一對的愛情戲都恰到好處地，穿插在職場戲中的轉場和點綴，反而讓人每集都心癢難耐的期待後續發展。



這是一部屬於新時代女性的電視劇，有被婚姻束縛的女性，也有不願踏入婚姻的女性，但對她們來說，這都只是她們人生的點綴，她們依然有更想完成的事業，有更想要守護的信念。



三位女性甩開一切，奔馳在沒有紅燈的大道上，這就是編劇及導演給予這個故事最好的呼應。

（圖／愛奇藝台灣站提供）

「比我房間窗戶看得更多的窗戶…搜索窗。不管是十幾歲、還是六十幾歲，沒有人不搜索，也沒有人不登錄入口網站。」



這是韓劇《請輸入檢索詞WWW》介紹文案，在第一集的前5分鐘開頭，完整介紹了「搜索」所掌握的權力與魅力。



在網路世代中掌握了熱搜，就是掌握了輿論與權力。打開手機第一件事看的是批踢踢的熱門文章，打開推特看的是今日的熱搜關鍵字，打開YouTube首頁會推播給你今日的發燒影片。



在這一小時，大家關心什麼？心裡想知道什麼？搜索的大數據會告訴你一切。



重看第一集開頭5分鐘會發現，所有角色都出現在第一集過，編導的首尾呼應真是太出色了！