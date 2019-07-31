專訪／林采緹「只想賺錢」休學2次大吼：吵死了！搬家後...媽媽躺她床上淚崩

記者林彥君／專訪

林采緹21歲時在動漫祭中扮演「蛇姬」，相似度高因此爆紅出道，走在路上常被粉絲認出合照，她起初不知道自己紅，不過突然被大家討論，其實還蠻爽的。為進入演藝圈他選擇放棄學業，家人並不支持她提早進入社會，「我大二時因為演藝工作而休學，當時家人認為這個工作不穩定，希望我完成學業。」

▲林采緹因扮演蛇姬出道。（圖／記者林敬旻攝）

其實不只大學時期休學，林采緹在高中時也曾休學過，「我以前常跟家人抗戰，高中休學是因為讀了不喜歡的科系，之後到其他學校改念戲劇，因為家人希望我拿到大學畢業證書所以繼續讀，考上大學後，因一心想趕快賺錢，當時認為把時間用在工作上才值得。」和家人爭吵後又自然而然地和好，她對演藝圈的拚勁未因此改變。

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▲林采緹在社群上大方曬比基尼照。（圖／翻攝自林采緹Instagram）

林采緹在12歲前和哥哥姊姊住在澳門，爸媽則是在台灣做生意，在她有記憶以來到國小畢業很少看到爸媽，少了那段最重要的時期的陪伴，長大後她無法和家人說內心話。直到她步入婚姻、生完小孩才體會到媽媽的辛苦，「我以前對家人的態度不好，在高中時爸媽要我不要休學，我會大吼『煩死了！吵死了！』」回想起來也讓她非常後悔。

▲林采緹接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者林敬旻攝）

林采緹說家人在她出道後，心態漸漸轉為心疼和支持，她回憶在25歲時因工作搬出去，媽媽突然走進她的房間躺在床上流淚，「姊姊跟我說，媽媽默默地走進我的房間，躺在床上落淚，我媽說她想要感受一下，平時我躺在那裡是怎樣的感覺。」當時她不懂媽媽為何難過，後來才明白家人想彌補缺少的親情，林采緹現在只要有空就會回家團聚，把過去缺少的陪伴補回來。