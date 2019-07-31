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邱宇辰《一起幹大事》出現雙胞胎妹妹　網看「本尊」呆了狂讚：0違和！

記者古靜兒／綜合報導

綜藝節目《模範棒棒堂》出身的台灣藝人邱宇辰（毛弟）近幾年將重心轉向戲劇界發展，他日前曬出自己為新劇男扮女裝的新造型，雖然長髮披肩但毫無違和感，引起網友熱議。

▲邱宇辰近幾年轉戰戲劇界，勇於挑戰的他日前為戲男扮女裝，被網友直呼毫無違和感。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

▲邱宇辰除了是唱跳歌手和主持人外，近幾年也轉戰戲劇界。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

邱宇辰在2019年就有三部戲劇作品，努力挑戰演員之路，他30日在IG上PO出自己於戲劇《一起幹大事》內的新造型，照片中的他身穿高領蕾絲內搭，配上黑色翻領外套，卷髮披肩之外還有著妹妹頭劉海，楚楚可憐地看著鏡頭自拍，並寫到：「妳們好，我是林薇，我哥是林偉。今晚九點一起幹大事，來看我不要看我哥。」不輸女生的嬌媚氣質讓網友忍不住留言：「怎麼可以這麼美呢」、「美成這樣可以跟朱碧石比了」、「扮女裝一點違和感都沒有！」

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▲邱宇辰近幾年轉戰戲劇界，勇於挑戰的他日前為戲男扮女裝，被網友直呼毫無違和感。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

▲邱宇辰近幾年轉戰戲劇界，他日前為戲男扮女裝，被網友直呼毫無違和感。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

邱宇辰早前除了是《模范棒棒堂》固定班底外，也是《娛樂百分百》主持之一，幽默逗趣的主持方式讓他獲得許多觀眾喜愛，再加上曾經是男團超克7和JPM的成員之一，能唱能跳的他除了在音樂路上有不錯的發展外，近幾年更轉戰戲劇界，接連拍了幾部華劇都有不錯的成績。

▲邱宇辰近幾年轉戰戲劇界，勇於挑戰的他日前為戲男扮女裝，被網友直呼毫無違和感。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

▲邱宇辰近幾年轉戰戲劇界，接連拍了幾部華劇都有不錯的成績。（圖／翻攝自Instagram／chrischiu1010）

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邱宇辰, 毛弟, 一起幹大事

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