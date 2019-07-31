獨家內幕／張藝謀、婁燁「放棄報名金馬獎」　業界解密原因：只有2個選擇

記者洪文／台北報導

第56屆金馬獎31日晚間6點截止報名，《ETtoday》掌握消息，陸片報名數量仍高於台片，不過張藝謀新片《一秒鐘》以及婁燁新片《蘭心大劇院》已確認未參賽，兩部作品分別入圍柏林影展、威尼斯影展正式競賽，相對於過去後者沒拿到「龍標」便報名參賽，這次顯得謹慎許多。密切與大陸電影公司合作的業界人士透露：「只有給你2個選擇，誰敢報名？」

▲張藝謀、婁燁去年為金馬獎拍攝最佳導演入圍沙龍照。（圖／金馬執委會）



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由於《我們的青春，在台灣》導演傅榆去年在金馬獎頒獎典禮一席話，引爆「陸片今年拒絕參賽」的傳言，而金雞百花獎直接辦在金馬獎頒獎典禮當天，令人聯想傳言的真實性。

業界人士A向《ETtoday》坦言：「雖然沒有明文規定，但是他們口頭上提醒：『你要報名金馬獎？還是申請上龍標（大陸准演執照）？』只有2個選擇，誰敢報名？還是會顧全大局，以上映為主。」至於已經上映過的電影呢？另一位業界人士B則解釋：「一樣啊！你今天拿了金馬獎，以後誰敢找你拍片？可能以後也不能在大陸拍片了，大家還是會怕。」

▲張藝謀《一秒鐘》劇照。（圖／翻攝自張澤微博）



張藝謀執導，鄧超、孫儷主演的《影》去年入圍金馬12項，最後抱得最佳導演等4項大獎，然而對於新作《一秒鐘》會不會報名金馬，張藝謀工作室回應《ETtoday》卻斬釘截鐵：「您好，不會的。」而婁燁曾以《推拿》在金馬獎橫掃最佳影片等6項大獎，去年也在「尚未取得龍標」的情況下以《風中有朵雨做的雲》入圍最佳導演獎項，新片《蘭心大劇院》甫入圍威尼斯影展正式競賽，據了解該片確定沒有報名。

▲婁燁執導《蘭心大劇院》由鞏俐、趙又廷主演。（圖／翻攝自微博）



而王小帥新片《地久天長》年初入圍柏林影展正式競賽，王景春、詠梅更風光奪下柏林影帝、影后，有實力問鼎今年金馬獎影帝、影后。據悉，由於導演王小帥7月初前往台北電影節，未料搭機前遭到阻擋，最後臨時取消記者會低調來台，因此劇組對於金馬獎報名已不抱任何希望，不過《ETtoday》聯繫王小帥工作室仍未獲得回應。

▲王景春、詠梅演出《地久天長》在柏林影展風光奪下影帝、影后 。（圖／翻攝自網路）



事實上，張藝謀新片《一秒鐘》入圍柏林影展正式競賽，未料首映前突然以「技術問題」為由撤賽，目前仍在等待「龍標」，尋求在大陸上映的機會，而婁燁導演新片《蘭心大劇院》才剛入圍威尼斯影展，而且也同樣還未取得「龍標」，相對於去年未取得「龍標」便報名參賽，或許這次需要更加小心謹慎，否則可能走上「張藝謀的路」。

▲《少年問道》是唯一公開承認「報名金馬獎」的大陸電影。（圖／海鵬提供）



金馬獎執委會稍早宣布，截至7/31下午6點線上報名共685件，劇情長片148部、紀錄片104部、動畫長片5部；加上6/30截止收件的劇情短片366部、動畫短片62部，目前報名數量暫計為685部，超過去年報名總數667部，實際報名件數仍在統計中，或許10月1日公布時將再創新高。

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據了解，今年仍有許多大陸片報名金馬獎，比台灣片報名的數量還多，甚至大陸紀錄片《少年問道》更是主動宣布報名金馬獎，看起來仍有劇組不受影響。業界人士C則表示：「其實很多大陸片還是有報名，只是不敢承認。」事實上，業界大多抱持著「政治歸政治、藝術歸藝術」力挺金馬獎，希望華語電影最高殿堂能夠繼續維繫下去。

第56屆金馬獎入圍名單將在10月1日公布，頒獎典禮將於11月23日舉行。