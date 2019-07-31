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NONO減肥預備...體重數字曝光！　吳宗憲加碼獻出這招

記者蔡琛儀／台北報導

NONO、朱海君夫妻今天合體出席「popln Aladdin 3in1智能投影燈」記者會，夫妻倆育有5歲女兒「NO妹」，兩人今年初更發願，希望可在明年迎接豬寶寶，問及兩人目前做人進度，NONO表示順其自然，朱海君則有在調身體，不過她笑說：「基本上我們體質都還不錯啦！」

▲▼NONO＆朱海君夫妻合體出席智能投影燈發表記者會。（圖／記者季相儒攝） 

▲▼NONO和朱海君夫妻期盼能迎接豬寶寶的誕生。（圖／記者季相儒攝）

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▲▼NONO＆朱海君夫妻合體出席智能投影燈發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

181公分高的NONO，最近開始計畫減肥，吳宗憲還推薦NONO吃果膠，「我現在還沒吃啦！應該看得出來吧，吃了會砸憲哥招牌。」NONO現在除了盡量吃飽不要坐著不動，並勤做家事、運動，晚餐也只吃半碗飯，現在97公斤的他，預計瘦到90公斤，理想體重是85公斤，不過朱海君說， 覺得老公在準備婚禮期間的身材最好，約莫80公斤出頭。

夫妻倆打算8月下旬，帶女兒一起到東京迪士尼旅遊，不過女兒因為黏媽媽，一直習慣和他們擠在一起睡覺，拼第二胎的計畫似乎無法在東京執行，NONO打趣說：「我會把她抱遠一點。」

▲▼NONO＆朱海君夫妻合體出席智能投影燈發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲NONO和朱海君分享夫妻相處之道。（圖／記者季相儒攝）

而提到親子互動，夫妻倆分別扮黑白臉，NONO笑說女兒是老大，「她說了算，我就一口令一個動作，她想喝飲料我立馬出門買，女兒是上輩子的情人，當然要好好的寵愛啦！」朱海君則稱自己是嚴母，「女兒每次都趁我不在急著找老爸撒嬌，我不准她吃冰，她就找老爸得逞，而且她也遺傳我們演藝，愛唱歌更愛演戲，每當我要處罰她時，她都會演很大的假裝全身發抖，讓我又開始心軟了。」

▲▼NONO＆朱海君夫妻合體出席智能投影燈發表記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲NONO和朱海君結婚6年感情依然甜蜜蜜。（圖／記者季相儒攝）

問到夫妻相處之道，朱海君說：「不要戳破對方，讓雙方都有一點點的空間。」她不會太追根究底過問老公的行程，而NONO手機的密碼是朱海君設定，連女兒都知道密碼，所以隨時都可以拿來看；但朱海君笑說，NONO應該不敢看她的手機，「心臟應該會受不了，都是聊包包、時尚的話題。」不過還是偶爾為小孩而吵架，兩人都選擇先離開一下，等冷靜後再開始討論，這樣才不會傷感情。

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