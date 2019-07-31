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專訪／邵大倫曝《金點秀》壓力大　就怕「太歲頭上動土」大哥上門不買單！

記者蕭雅玲／台北報導

邵大倫與張秀卿搭檔接下年代《MUCH金點秀》主持棒，節目開播至今4個多月，除了可看到他在節目中唱歌外，也難得看到他「綜藝魂」上身，在節目中耍寶。坦言第一次接下帶狀的綜藝節目，的確很緊張，最擔心自己想的綜藝哏不好笑，所以每次知道有綜藝大哥要來上節目，便會壓力大到前一晚很緊張到「皮皮挫」，就是怕自己想的哏大哥們不買單。

▲▼邵大倫、鄭進一、張秀卿。（圖／年代MUCH提供）

▲鄭進一上節目，邵大倫緊張到「皮皮挫」。（圖／年代MUCH提供）

邵大倫透露，節目開播至今四個多月，訪問最緊張的來賓就是吳宗憲、賀一航、以及鄭進一三人，「因為他們反應很快，功力絕對在我之上」，錄影時跟他們開玩笑，又會擔心他們不欣賞，與其在「太歲頭上動土，倒不如自嘲來得好」！

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▲▼邵大倫、吳宗憲、張秀卿。（圖／年代MUCH提供）

▲吳宗憲反應快邵大倫錄影前趕到很緊張。（圖／年代MUCH提供）

他解釋，畢竟這是自己第一次主持的帶狀節目，僅管搭檔張秀卿教他很多，但每次訪問重量級來賓還是會比較緊張「尤其是經歷過黃金年代的大哥，我拋出去的球好或不好，他們一聽就知道，當下錄影時都會有種在接受期中考或期末考的感覺！」而張秀卿為了給他建立信心，還特別叮嚀：「錄影時就是盡量講，且講得愈瘋愈好！」叫他不要想太多。

▲▼邵大倫、賀一航、曾治豪、張秀卿。（圖／年代MUCH提供）

▲賀一航生前帶兒子曾治豪上《金點秀》，與邵大倫、張秀卿合影。（圖／年代MUCH提供）

他也爆料，除了擔心自己的綜藝哏大哥們不買單外，他也爆搭檔張秀卿的料說：「她很健忘，每次錄影都要我『幫忙提詞』，可能是因為我有主持廣播節目，比較會記東西，但幸好現在節目都有大字報，根本不需要我幫她提詞！」

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邵大倫, 吳宗憲, 鄭進一, 張秀卿, 賀一航

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