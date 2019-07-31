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李冰冰短髮西裝MAN爆　「背帶褲白襯衫」電暈女粉：姐姐我可以！

記者古靜兒／綜合報導

大陸女星李冰冰在2006年以《雲水謠》獲得大眾電影百花獎最佳女主角後漸漸走紅，一直以來她的造型變化不大，大多都以長直髮或捲髮出現在公眾場合，深色長髮無論盤起或自然散落，都讓女神更顯白皙動人，她日前為時尚雜誌拍攝封面寫真的造型曝光，短髮西裝的帥氣女神引起網友熱議。

▲李冰冰向來造型變化不大，這次一改長髮氣質女神的形象，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博／李冰冰）

▲李冰冰向來造型變化不大，這次一改長髮氣質女神的形象，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博／李冰冰）

李冰冰31日為時尚雜誌《GQ》拍攝的8月刊封面在曝光後就火速登上熱搜，照片中的她穿上黑灰白各三色都英氣十足的西裝，內搭背帶褲、白襯衫、高領T，配上帥氣瀟灑的短髮，李冰冰冷酷的眼神直盯著鏡頭，讓網友忍不住表示，明明只是在拍攝雜誌照片，她卻可以帶給人拍案叫絕的畫面感。

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▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

李冰冰也在微博上PO了一段拍攝雜誌照的幕後花絮影片，從優雅的長髮氣質美女被造型師巧手改造成帥氣西裝哥哥，李冰冰還笑說：「帥了一天，酷爽炸裂，白襯衫、背帶褲、飛機夾克男裝耍帥必備單品，配上剛剪的短髮，一直被叫哥哥的感覺你懂嗎？」讓粉絲忍不住留言吶喊：「簡直太A了」、「帥出天際的李冰冰」、「哪裡能輸血我有點快不行了！」

▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲李冰冰為拍攝雜誌從氣質美女變成西裝男神，帥氣造型讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

▲李冰冰帥氣的短髮西裝造型，讓網友直呼：「我可以！」（圖／翻攝自微博／愛奇藝）

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