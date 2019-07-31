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前主播汪用和不後悔領養2愛女　曝：月噴8萬是家中最大開銷

記者蕭雅玲／台北報導

前主播汪用和日前受邀擔任網路活動風雲賞主持人，看到主辦單位公佈「國人的免疫力指數」與「媽媽族群壓力指數」等數據結果，平均每4位就有1位媽媽表示壓力大特別有感，擁有兩個女兒的她坦承最大壓力就是家庭開銷，每個月光是三歲大女兒與兩歲小女兒的教育費及醫療費與保母費等，就高達八萬台幣以上。

▲▼汪用和。（圖／Yahoo奇摩提供）

▲汪用和升格當人母，最擔憂2愛女健康狀況。（圖／早安健康提供）

汪用和表示，兩個女兒是家中最大開銷，尤其兩個女兒沒抽到公立托兒所，只好送去私立托兒所、幼兒園，一個人一個月的學費就要近三萬塊，「這是除房貸外，最沈重也是最甜蜜的負擔。」還透露大女兒有嚴重的過敏，曾經過敏到眼睛都腫了，全身癢到睡不著，諮詢專業醫生建議後，現在每天讓女兒們吃益生菌，才讓過敏情況好轉。

汪用和也憂慮大女兒的高度近視、扁平足與小女兒漏斗胸的問題，曾每月帶女兒前往南部看整脊名醫，治療扁平足與漏斗胸，光是高鐵費與醫療費，每月就噴了數萬元。一年半前發現大女兒怎麼拿玩具都拿得很靠近在看，後帶去眼科醫師檢查才發現大女兒有先天高度近視，讓她當下有如晴天霹靂，「沒想到我女兒的近視度數那麼高！」她老公周守訓心疼說，「我從學生時期就戴眼鏡，覺得戴眼鏡很麻煩，希望能把眼鏡拿掉，沒想到我女兒才兩歲時就要帶眼鏡。」瞬間眼淚滑落。

▲▼汪用和。（圖／Yahoo奇摩提供）

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▲汪用和為女兒健康四處求醫問診。（圖／早安健康提供）

汪用和為一雙女兒的健康費盡千辛萬苦，但也感激女兒們的勇敢，「要是我也沒辦法像我大女兒這樣，才兩歲就帶著厚重的眼鏡。」透過言語鼓勵方式，讓女兒認為戴起眼鏡很可愛。

而現在除了忙工作外，她每週要帶著女兒們去上感覺統合課，以及定期回診等細瑣之事，卻也是她每天在工作之外，能以一個單純父母親角色所能享受到的快樂，更樂觀說：「還好我領養了她們，我的外部資源較多，若遇到女兒們的健康情況，有專業醫生可以諮詢，不曾後悔領養了她們！」言語間流露出滿滿對女兒的愛。

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