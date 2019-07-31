ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「四大天王」黎明等了24年　宣布12月攻蛋開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

繼劉德華、張學友、郭富城後，香港「四大天王」之一的黎明，終於宣布首次在台灣舉辦大型演唱會「黎明Leon Metro Live 2.0演唱會 臺北站」，12月14日於台北小巨蛋隆重登場，這也是他睽違24年再到台灣演出，且是黎明第一次攻蛋開唱。

▲▼ 黎明 。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼ 黎明將來台開唱。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼ 黎明 。（圖／太陽娛樂提供）

請繼續往下閱讀...

《黎明Leon Metro Live 2.0演唱會》是自2016年開始，於全球巡演後再升級的版本，製作團隊打造絢麗舞台視覺效果，如同置身霓虹都市一般的真實感，場面震撼，配上全新編排的歌曲及舞蹈，每一個精心設計的畫面都將會帶給觀眾頂級的視覺享受。

1990年黎明發行首張個人唱片《Leon》，同年幾乎囊括香港樂壇所有新人獎項，無論是早期的情歌《今夜你會不會來》、《對不起，我愛你》、《深秋的黎明》，或是風靡舞廳的的《全日愛》、《看上她》、《呼吸不說謊》等舞曲，再到近期《兩個人的煙火》、《是我》等歌曲都是經典；其後演出電視劇《人在邊緣》及《今生無悔》，2002年更憑電影《三更之回家》獲得金馬影帝，之後創立公司，發掘及培養新人，同時擔任導演，參與音樂短片及電影的幕後製作，可說是影歌視三棲。

▲▼ 黎明。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼ 黎明年底將唱進台北小巨蛋。（圖／太陽娛樂提供）

▲▼ 黎明。（圖／太陽娛樂提供）

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

推薦閱讀

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

MOMO穿激短真理褲現身機場！　「一轉身辣露渾圓臀線」

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

謝忻「鯉魚精上身」起乩照曝光！　揪張文綺、曹雅雯參加乩童訓練班

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

金Samuel殺父兇手抓到了！　家人見照傻眼「竟是爸爸20年好友」

郭雪芙「跨坐劉以豪」親到有啾啾聲！　渾圓胸型被看光…PTT看傻：花絮好激烈

《黑澀會》美眉遊艇趴脫了！　Apple狂露水滴胸、斯亞彎腰掉半球…網：長大了

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

宋仲基離婚1個月「下場超慘」！　宋慧喬完全沒事…韓媒曝他巨大損失

周興哲爆大6歲姐弟戀被甩了！　趙岱新「多次給機會都沒用」開找新對象

馬蓉爆「露三點愛情搏鬥片」外洩！　激情內容全被看光…網傻：又綠了

陶晶瑩、李李仁一家四口亮相　13歲超帥女兒露面「比媽媽還高」！

林志玲凍卵榨精SOP曝光！　新婚夫只能靠手「禁止戴套做人」

《天空之城》秀韓瘦出「單眼皮偶像臉」　網暴動：早知道《101》PICK你！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

黎明, 四大天王

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 專訪／林采緹「只想賺錢」休學2次大吼：吵死了！搬家後...媽媽躺她床上淚崩
  2. NONO減肥預備...體重數字曝光！　吳宗憲加碼獻出這招
  3. 獨家／金馬獎報名截止！張藝謀「拒絕參賽」5字果斷回覆
  4. 邱宇辰《一起幹大事》出現雙胞胎妹妹　網看「本尊」呆了狂讚：0違和！
  5. 李冰冰短髮西裝MAN爆　「背帶褲白襯衫」電暈女粉：姐姐我可以！
  6. 愛紗甩婚變陰影　點頭認了「認識新朋友」...這兩項條件最NG
  7. 專訪／邵大倫曝《金點秀》壓力大　就怕「太歲頭上動土」大哥上門不買單！
  8. 「四大天王」黎明等了24年　宣布12月攻蛋開唱！
  9. 阿達牽手「隱乳女神」阿樂！　看到男版的她羞喊走出櫃子：想轉性愛男生
  10. 小潘潘18歲遭阿莫多瓦拒絕！30年後「神反轉」成為他謬思女神

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366