「四大天王」黎明等了24年　宣布12月攻蛋開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

繼劉德華、張學友、郭富城後，香港「四大天王」之一的黎明，終於宣布首次在台灣舉辦大型演唱會「黎明Leon Metro Live 2.0演唱會 臺北站」，12月14日於台北小巨蛋隆重登場，這也是他睽違24年再到台灣演出，且是黎明第一次攻蛋開唱。

▲▼ 黎明將來台開唱。（圖／太陽娛樂提供）

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《黎明Leon Metro Live 2.0演唱會》是自2016年開始，於全球巡演後再升級的版本，製作團隊打造絢麗舞台視覺效果，如同置身霓虹都市一般的真實感，場面震撼，配上全新編排的歌曲及舞蹈，每一個精心設計的畫面都將會帶給觀眾頂級的視覺享受。

1990年黎明發行首張個人唱片《Leon》，同年幾乎囊括香港樂壇所有新人獎項，無論是早期的情歌《今夜你會不會來》、《對不起，我愛你》、《深秋的黎明》，或是風靡舞廳的的《全日愛》、《看上她》、《呼吸不說謊》等舞曲，再到近期《兩個人的煙火》、《是我》等歌曲都是經典；其後演出電視劇《人在邊緣》及《今生無悔》，2002年更憑電影《三更之回家》獲得金馬影帝，之後創立公司，發掘及培養新人，同時擔任導演，參與音樂短片及電影的幕後製作，可說是影歌視三棲。

▲▼ 黎明年底將唱進台北小巨蛋。（圖／太陽娛樂提供）