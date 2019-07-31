小潘潘18歲遭阿莫多瓦拒絕！30年後「神反轉」成為他謬思女神

記者林映妤／台北報導

「小潘潘」潘妮洛普克魯茲（Penelope Cruz）今年以《痛苦與榮耀》再登演藝巔峰，其實她13年前就因演出阿莫多瓦大作《玩美女人》榮獲坎城影后，然而女神的成就並非一直都一帆風順！

潘妮洛普克魯茲18歲剛出道時，曾被阿莫多瓦以「太年輕」為由拒絕錄用，然而她堅持演員夢想，後來不僅與湯姆克魯斯合作《香草天空》征服好萊塢，更成為西班牙第一位拿下奧斯卡最佳女配角的演員，現在的她已經是阿莫多瓦最重要的謬思女神！

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▲《痛苦與榮耀》潘妮洛普克魯茲（右）是導演阿莫多瓦（中）的謬思女神。（圖／傳影互動提供）

今年新作《痛苦與榮耀》為2人第5度合作，小潘潘回憶起與阿莫多瓦的緣分仍很激動：「我永遠忘不了第一次看到阿莫多瓦經典作《綑著妳，困著我》的那天，我像是去了一趟月球，這部電影徹底改變我的人生！」這讓她放棄學了10年的芭蕾舞，決心朝演員之路邁進。

小潘潘18歲時第一次接到阿莫多瓦的電話而興奮尖叫：「我整個童年都在講他，我多期待有天能見到本人！」雖然阿莫多瓦當時以「太年輕」為由婉拒，多年後潘妮洛普還是以實力讓大導看見她的才華，2人自《顫抖的慾望》後展開近30年的合作。現今已經貴為世界影后的她，談起阿莫多瓦仍充滿感激：「他就是我成為演員的唯一原因！」

▲▼《痛苦與榮耀》潘妮洛普克魯茲素顏演出。（圖／傳影互動提供）

《痛苦與榮耀》中小潘潘近乎素顏飾演以洞穴為家的貧困母親，為了供兒子讀書不得不低聲下氣求修女收留，沒想到兒子卻毫不領情大叫「我不要！」讓真實生活中也是母親的她，下戲後仍難掩悲傷：「我心都碎了！」

潘妮洛普是西班牙最受人崇敬的女演員，在勇闖好萊塢多年後，她再次回到家鄉演出阿莫多瓦最擅長描繪的母親角色，被問及以西班牙語演出是否比較輕鬆，影后自信回答：「我不這麼看待演戲，也不追求輕鬆！我喜歡挑戰，這才是我工作有趣的地方。」

對於能演出阿莫多瓦的半自傳電影，影后充滿驕傲地讚美老友：「這之中充滿了他的故事，感動又美好！」戲中她為孩子所展現的的韌性與溫柔，不僅成為觀眾最難忘懷的一幕，也是從影以來最樸實又撼動人心的表演！《痛苦與榮耀》8月2日上映。