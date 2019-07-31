阿達牽手「隱乳女神」阿樂！　看到男版的她羞喊走出櫃子：想轉性愛男生

記者林彥君／台北報導

有「隱乳女神」稱號的電競實況主阿樂（林妤臻）跨足綜藝節目大受歡迎，圈粉一票男生！論遊戲、論綜藝都在行的她，在狼谷競技台《Game什麼東西》首次挑戰短劇演出，並以女扮男裝登場，超可愛模樣逗得阿達脫稿演出，直說想要「驗明正身」，嚇得阿樂驚呼，阿達也被圍毆！

▲阿樂和阿達在短劇中牽手。（圖／狼谷競技台提供）

在劇中，阿樂為了想跟阿達一起到劇組工作，不惜女扮男裝也要獲取機會，她頭戴小男孩假髮、身穿卡其色Oversize襯衫，加上153公分的迷你身高，像極了漫畫中美少年，更加碼拉小提琴秀才藝、無辜裝可憐統統來。

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然而不知情的阿達，竟然被阿樂迷得暈頭轉向，一度懷疑自己性向，「難道我要走出櫃子，轉性愛男生了嗎？」心動戀愛的表情詮釋得超爆笑！

▲阿樂和阿達演短劇。（圖／狼谷競技台提供）

阿達在這集艷福不淺，不只和阿樂深情對望、肩靠肩、緊牽小手，讓何美氣得阻止他別想亂來，最後阿樂公開自己其實是女兒身時，阿達竟脫稿演出，自己加戲說：「那我要來驗明正身囉～！」讓所有電玩正妹群馬上出面保護阿樂，圍毆暴打阿達。

▲阿樂上阿達主持的節目。（圖／翻攝自Facebook／我是阿樂。）

打Game是阿樂的專長，但在節目中演戲是她的初體驗，阿樂不但覺得新鮮，也覺得非常好玩。面對電競高手阿樂，讓負責講解遊戲的何美直呼非常緊張，被阿達虧是班門弄斧，沒想到阿樂第一次玩，一直操作不順、跳躍失敗，讓何美鬆了一口氣，笑說突然沒有壓力了，反而讓阿樂搞笑大喊：「壓力好大！」本集《Game什麼東西》31日晚上9點，於狼谷競技台播出。

▲阿樂和《Game什麼東西》主持群。（圖／狼谷競技台提供）