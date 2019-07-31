沈建宏《宸汐緣》反派狠砍樂伯　哀怨喊：粉絲不要討厭我

記者林奕如／台北報導

沈建宏在《三生三世宸汐緣》飾演紫光反派角色，在戲中不停和女主角倪妮作對、甚至和其義父決鬥，「最新播出的這集太虐了，我在劇中狠砍樂伯（女主角義父）一劍，靈汐（女主角）喪父這部分讓我大淚崩。」沈建宏苦笑說，如果真的因為紫光一角色被討厭，代表有揣摩出角色的精神，一方面來說也算好事，但仍澄清：「我真的不是這麼壞的人，希望倪妮的粉絲不要因此討厭我。」

▲《傾情傾心》演員陣容蔡詩羽（後排左起）、李智穎、陳皓宇；張又瑋（前排左起）、黃士杰、熊蘇藝、沈建宏、艾永樂 。（圖／達騰娛樂提供）

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沈建宏新戲協同達騰娛樂師弟妹張又瑋、黃士杰、艾永樂、蔡詩羽、陳皓宇等出演迷你劇《傾情傾心》，在天津舉行開機儀式。沈建宏作為大師兄，他直呼：「好像多了更多責任。」他也笑說，「大部分的人都是風象星座，發現只要我們聚在一起，過沒多久就會變得很吵鬧。」

▲陳皓宇（左起）、黃士杰、張又瑋、熊蘇藝、李智穎、沈建宏、蔡詩羽、艾永樂。（圖／達騰娛樂提供）

新戲有不少新人演員面孔，張又瑋表示，上一部戲要花1.5小時妝髮，這次接下校園劇，笑說只要半小時就能完妝的感覺真的很過癮。大家為了增進感情，曾深夜廝殺狼人殺4小時，「我們全部演員一起玩，明明知道隔天早上六點開工，但一開戰還是停不下來，直接玩到凌晨2點。」

▲黃士杰（由上至下）、李智穎、沈建宏、陳皓宇、張又瑋、艾永樂 。（圖／達騰娛樂提供）

丹麥混血的新人演員黃士杰，表示自己在剛接到角色的時候覺得新奇，「看到我的角色是人魚族的後裔時，立刻就想到童話《美人魚》是丹麥童話大師安徒生的名作。可能因為我是丹麥混血，這讓我感覺好像一切都有著緣分，冥冥中注定讓我接下這個角色。」他的母親是「城市少女」成員黃雅珉，她也透露，這次兒子在大陸第一部戲劇作品，自己看似瀟灑讓兒子放手一搏去挑戰，但內心仍相當緊張。

20歲的小鮮肉艾永樂今年剛加入大家庭，激似邱澤的外表，185公分挺拔的身材，在人群中相當吸睛。他是音樂系的學生，第一次拍戲對他也是新的挑戰，另外一位，是首位拿取北京電影學院表演學位的台灣演員蔡詩羽，擁有甜美外表的她，被封為小吃貨，「因為每天收工都很晚，我們很常用外送App點外賣大家一起吃。雖然大半夜這樣很罪惡，但老實說真的很過癮。」